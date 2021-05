Se AaB-talenter i kamp på nordjyske.dk

FODBOLD:Nordjyske gentager succesen med at streame fra AaB's U19-ligakampe. Lørdag klokken 13.00 blænder vi op for de nordjyske talenters duel med AGF.

Der er tale om et klassisk opgør, der gennem tiden har budt på mange drabelige opgør. Det er er anden gang i foråret, at du får mulighed for at følge en U19-ligakamp på nordjyske.dk.

Første gang var et opgør mellem AaB og FC København, som københavnerne vandt 5-0. Netop FC København var seneste modstander for AGF. Her blev østjyderne besejret 4-0, mens AaB i den seneste kamp tabte 1-4 til et formstærkt Esbjerg-hold.

Bag mikrofonen sidder Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen. Følg med på nordjyske.dk fra klokken 13.00. Du skal være abonnement for at se kampen. Er du ikke allerede abonnent, kan du læse mere her.