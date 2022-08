Se Aalborg Håndbold direkte på nordjyske.dk: Her er cheftræners forventninger til norsk træningsturnering

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold tager hul på en travl weekend, når holdet fredag aften møder norske ØIF Arendal i den første af tre kampe i en træningsturnering, som de norske arrangører kalder verdens bedste privatturnering.

Efter fredagens opgør mod værterne venter der lørdag og søndag kampe mod henholdsvis Bjerringbro-Silkeborg og tyske SC Magdeburg.

- Vi skal bruge de tre kampe på at lægge et ekstra lag på vores niveau. Vi skal også have set nogle lidt andre ting end vores 6-0-forsvar, og offensivt kan det også være, at vi skal have genopfrisket, hvordan vi gerne vil spille, når vi spiller syv mod seks.

- Kampene kommer dog meget tæt, og ideelt set ville jeg gerne have haft en en dag imellem, men vi må som i de første træningskampe få roteret godt nok, og måske er der også nogle spillere, der kommer til at sidde over, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Han var meget tilfreds med de fremskridt, hans hold viste, da det onsdag blev til en 28-23-sejr i Østervrå over norske Kolstad sammenlignet med præstationen i den første testkamp mod Mors-Thy, hvor udfaldet blev 26-26.

- Det var et skridt i den rigtige retning. Der var et andet engagement og tempo, og det så også fint ud i de mange forskellige konstellationer, vi fik testet, siger Stefan Madsen.

Husk, at du kan se Aalborg Håndbolds tre testkampe i Norge direkte på nordjyske.dk. Første kamp er som nævnt fredag aften klokken 18.45 mod ØIF Arendal.

For at kunne se livestreamningen af de tre kampe fra Norge, skal du have et Nordjyske-abonnement.

Du kan som ny abonnent oprette dig for blot 49 kroner om måneden.

Er du allerede abonnent, men har brug for hjælp til login, så kan du ringe til kundeservice på 9935 3434.

Kundeservice har åbent kl. 7-16 fra mandag til torsdag, fredag fra kl. 7-15 samt lørdag og søndag i tidsrummet 8-10.30.