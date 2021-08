Se Aalborg Håndbolds generalprøve på nordjyske.dk

HÅNDBOLD:Fredag aften er der direkte håndbold på nordjyske.dk, når vi sender Aalborg Håndbolds sidste testkamp forud for den kommende sæson.

Hjemme i Jutlander Bank Arena tager Aalborg Håndbold imod svenske Sävehof, og det er generalprøven, inden det næste onsdag går løs i Super Cuppen mod Mors-Thy.

Kampen bliver en lejlighed til at se en række nyerhvervelser an. Aalborg-holdet er over sommeren blevet forstærket af Aron Pálmarsson, Martin Larsen, Kristian Bjørnsen og Jesper Nielsen. Kampen bliver også den første, efter at Henrik Møllgaard, Mikael Aggefors, Felix Claar og Lukas Sandell er stødt til truppen efter et veloverstået OL.

Kampen kommenteres af sportsjournalist ved Det Nordjyske Mediehus Thomas Jasper samt håndboldtræner og Det Nordjyske Mediehus' faste håndboldekspert, Anders Thomsen.

