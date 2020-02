Se alle billederne: White Hawks smed et point i hidsig målfest på egen is

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks sikrede tirsdag to point i Metal Ligaens grundspil, da de vandt 7-6 over Odense Bulldogs i overtid.

Det lignede ellers tre point til vendelboerne, da de vendte en målrig kamp, hvor Odense Bulldogs havde bragt sig foran med 3-1 inden for de første otte minutter. Herfra fik Frederikshavn White Hawks kæmpet sig gennem kampen, som de førte med 6-4 helt frem til, at der var halvandet minut igen på uret.

Så vågnede gæsternes Yannick Vedel og scorede først i powerplay til 6-5 og derefter til 6-6 med 20 sekunder tilbage af tredje periode.

Fem minutter inde i overtiden kunne Kristian Jensen sikre to point til Frederikshavn White Hawks, som kæmper for at indhente SønderjyskE på Metal Ligaens tredjeplads.