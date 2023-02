Se billeder: AaB-truppen blev delt i to ved lørdagens træning

OLIVA:Lørdag var restitutionsdag for dele af AaB-truppen. De spillere, der havde fået flest minutter i fredagens træningskamp mod Sirius, fik lov til at løbe og så ellers lave restitutionstræning.

I noget der mindede om danske sommertemperaturer, kunne spillere som Lucas Andersen, Rasmus Thelander og Daniel Granli løsne benene op efter 90 minutters fodbold i fredagens kamp.

Modsat var der masser af opmærksomhed og krav til de resterende spillere, der blev sat til at spille nogle skabelonsøvelser, inden den stod på en taktisk træning, hvor spil på den sidste tredjedel af banen var i fokus.

Uden at sige for meget, så kan det roligt konstateres, at fredagens AaB-reserver ikke just spillede sig tættere på en plads i startopstillingen. I klart overtal mod et forsvar bestående af Anders Hagelskjær, Sebastian Otoa, Jonas Skulstad og Rasmus Würtz med Nicklas Helenius som fremskudt spoiler, var det tæt på umuligt for folk som Younes Bakiz, Iver Fossum, Jeppe Pedersen og Marco Ramkilde at få scoret.

AaB-truppen havde grund til at glæde sig over dejligt spansk vejr. Foto: Martél Andersen

Det fik til sidst Erik Hamrén til at bede om en bedre kvalitet. Den fik han ikke for alvor. Derfor endte den ellers meget relevante øvelser med at være en øv-oplevelse for de offensive spillere. Derimod kunne Otoa og de andre forsvarsspillere forlade lørdagens træning med oprejst pande.

Lørdag eftermiddag har AaB-truppen fået fri for første gang under den nu ugelange træningslejr.

I søndagens udgave af Nordjyske og på nordjyske.dk kan du læse et portræt af unge Sebastian Otoa, der får et flot skudsmål med fra akademichef Jacob "Figo" Larsen, der lige nu er på træningslejr i Tyrkiet sammen med AaB tre ældste talenthold.

AaB's superligamandskab var igen lørdag til træning.