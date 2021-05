Se billeder: Aalborg-keeper var i en klasse for sig i Gudme

HÅNDBOLD:Den første af potentielt tre DM-semifinaler stod der Aalborg skrevet på fra start til slut. Kulissen var ellers lige til en kæmpe præstation af hjemmeholdet GOG, der bakket op af en fyldt hal havde alle forudsætninger for at presse Aalborg.

Sådan blev det ikke. Aalborg var en klasse bedre, og det var der flere årsager til. Blandt andet stod Aalborgs forsvar fremragende, og de to GOG-profiler Morten Olsen og Mathias Gidsel kom aldrig for alvor i gang.

- Vi var gode til at pakke det sammen. Vores backs var virkelig dygtige til at komme ind og klemme sammen, så vi kunne styre Morten og Gidsel, siger Magnus Saugstrup.

Først mod kampens slutning fik GOG gang i offensiven, der indtil da havde haltet mod et Aalborg-forsvar, der havde været en klasse bedre end GOG-offensiven.

Når det endelig blev til en kvalificeret afslutning fra en hånd i gul trøje, var der en svensker, der ofte stod i vejen. Mikael Aggefors leverede en indsats, der bragte minder om den første CL-kvartfinale mod Flensburg-Handewitt, hvor han også var helt afgørende.

- Det var i hvert fald nok. Vi fik jo godt styr på det fra start, og vores plan med at få styr på Gidsel og Morten Olsen lykkedes godt. Den generelle fornemmelse var, at vi havde styr på det, siger Mikael Aggefors, der noterede sig for 13 redninger i løbet af kampen.

Dermed havde den svenske keeper en redningsprocent, der langt overgik GOG’s keeperduo, og den forskel viste sig afgørende.

Aalborg-træner Stefan Madsen var også meget tilfreds med det, han så fra sin svenske keeper.

- Det er helt vanvittigt, hvad han leverer på afgørende tidspunkter. Det giver noget ro på bagsmækken, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Hos modstanderen var der også anerkendende ord om den svenske målmandspræstation.

- Vi skal i hvert fald have mere kynisme i vores afslutninger mod Aggefors. Ellers får vi det svært. Han stod en god kamp, siger Emil Jakobsen. Landsholdsfløjen var en af de få GOG-spillere, der havde et overtag på Aggefors med sine otte scoringer.

Mikael Aggefors peger også på en efterhånden ikke ubetydelig rutine i at vinde afgørende kampe, som en vigtig ingrediens i Aalborgs opskrift på succes.

- Den klub jeg kom til, var ikke det tophold, vi er lige nu. Vi har to mesterskaber i ryggen, og det er på det her niveau, at vi gerne vil være. Det kan godt mærkes, at vi er blevet gode til at vinde den her slags kampe, siger Mikael Aggefors.

Kampens store Aalborg-profil tror på, at Aalborg kan lukke semifinalen på hjemmebane i torsdagens kamp.

- Vi kan slet ikke vente med at komme hjem og spille foran vores eget publikum. Det bliver et kæmpe boost for os. Det er derfor, vi spiller håndbold, siger Aggefors.

Anden DM-semifinale spilles torsdag, og her forventer Aalborg Håndbold at kunne lukke cirka 2.500 mennesker ind til kampen.