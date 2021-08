Se billeder: Aalborg vinder over Mors-Thy og tager sæsonens første trofæ

HÅNDBOLD:Havde HTH Herreligaen været det vilde vesten, var der med garanti udlovet en dusør på Aalborg Håndbolds hoveder. Det forsvarende mesterhold kommer med garanti til at trække mange tilskuere, når de kommer rundt i de danske haller i den kommende sæson, men populære hos modstandernes fans bliver man næppe.

Det så man allerede med al ønskelig tydelighed, da Mors-Thys trofaste fans fik muligheden for at pifte af Aron Palmarsson og de øvrige Aalborg-spillere.

Den traditionsrige Super Cup-finale er altid lig med mange nye ansigter, men ingen var på samme måde i fokus, som den frisk fra Barcelona ankomne verdensstjerne.

Den islandske bagspiller skulle ikke bruge mange minutter på at vise sin enorme klasse. Ikke som den store tordenskytte, han kan være, men mere som den imponerende assistmager, der smed det ene flotte indspil ind på stregen efter det andet. Der var fast leverance til René Antonsen og Benjamin Jakobsen. De havde dog visse problemer med at konvertere de mange muligheder til mål.

Se billeder nederst i artiklen

Blandt andet derfor stod den debuterende Mors-Thy-træner Niels Agesen med en god fornemmelse og en 8-5-føring halvejs gennem første halvleg. Glæden var dog kort, for fem minutter senere var Aalborg på omgangshøjde, og fra 9-9 var det de forsvarende mestre, der var foran de forsvarende pokalvindere.

Palmarsson og de mange andre nye ansigter på begge mandskaber kom ikke for alvor til at spille hovedroller. Der var nemlig en række gengangere på begge hold, der i den grad viste, at nok er nyt flot, men gammelt kan også være mindst ligeså godt. Hos Mors-Thy viste Bjarke Christensen igen, at han er en af ligaens bedste fløjspillere. Om det var straffekast eller i åbent spil, så blev boldende kastet i mål fra Mors-Thy-fløjens side. Hos Aalborg var det en anden genganger, der gik ind og var toneangivende i den sikre sejr.

Da Felix Claar først fik løbet sig varm, fandt han sit ufatteligt høje niveau fra sidste sæson frem fra skuffen. Med ham som offensiv hærfører havde Aalborg Håndbold godt greb om begivenhederne i de sidste 30 minutter.

Mors-Thys forhåbninger om at lave en gentagelse af pokaltriumfen fra juni, da man lidt overraskende besejrede netop Aalborg i finalen, var aldrig for alvor en mulighed i løbet af anden halvleg.

Med Super Cup-titlen er sæsonens første pokal i hus, men kender man direktør Jan Larsen ret, skal han nok få fortalt sine spillere, at der forventes trængsel i klubbens pokalskab, når sæsonen er spillet til ende.

Hos Mors-Thy var savnet af den kommende Aalborg-spiller Mads Hoxer mærkbart, men når han rammer banen, vil han med garanti gøre det markant nemmere for Niels Agesen at finde offensive løsninger for sit mandskab.

Aalborg Håndbold - Mors Thy Håndbold 33-25 Målscorere for Aalborg Håndbold: Buster Juul 6, Sebastian Barthold 5, Felix Claar 5, Lukas Sandell 4, René Antonsen 4, Martin Larsen 2, Jonas Samuelsen 2, Benjamin Jakobsen 2, Aron Palmarsson 1, Kristian Bjørnsen 1, Nikolaj Læsø 1. Målscorere for Mors-Thy Håndbold: Bjarke Christensen 10, Erik Toft 5, Emil Hansson 3, Lasse Pedersen 2, Tim Sørensen 2, Sander Øverjordet 1, Jacob Hansen 1, Axel Franzen 1. Stillinger undervejs: 2-1, 4-4, 5-8, 9-9, 15-14, 20-16, 22-19, 29-24, Udvisninger: Aalborg: 2 Mors-Thy: 2 VIS MERE