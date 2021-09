Se billeder: Bulldogs blev holdt i kort snor af Aalborg Pirates i sæsonpremiere

ISHOCKEY:Odense Bulldogs sad fast i trafikken på vej til sæsonpremieren i Aalborg mod de lokale pirater. Det betød, at kampstart blev udsat en halv time. De første minutter af kampen så det ud som om, Odense-spillerne stadig sad ude i bussen, for de var slet ikke på omgangshøjde med en flok krigslystne pirater, der kom ud og satte Odense-målet under belejring som var det et handelsskib, der skulle bordes.

Aalborg Pirates kom hurtigt i front ved nytilkomne Ian Edmondson og mod slutningen af 1. periode åbnede Jeppe Jul Korsgaard sin pointkonto for sæsonen med en scoring til 2-0.

Fredagens premierekamp var første kamp med tilskuere efter COVID-19 lagde tribunerne øde hen i sidste sæson. De 2.566 fremmødte ischockey-fans havde sig en på alle måder hyggelig aften.

Det skabte et stort smil på Pirates-direktør Lars Laursens ansigt, da han kunne gå rundt i arenaen og nyde, at han og Pirates-organisationen atter kunne byde velkommen til fans og sponsorer. Smilet blev med garanti ikke mindre i løbet af 2. periode, som Aalborg Pirates endte med at vinde ganske klart.

I begyndelsen af 2. periode blev Aalborg Pirates ramt af to udvisninger indenfor 12 sekunder til Nikolaj Carstensen og Julian Jakobsen. Den efterfølgende fem mod tre-periode fik piraterne flot klaret sig igennem med George Sørensen som en sikker sidste skanse.

Det momentum Pirates fik ud af at klare undertalsperioden, blev kort efter konverteret til en 3-0-scoring, der i den grad så ud til at frustrere Bulldogs, der nu i den grad indtog rollen som underdogs.

Det udviklede sig til en decideret festaften for Pirates, da Tobias Ladehoff scorede til 4-0. Odense Bulldogs gav imidlertid ikke op, selv om det så svært ud. Da fynboerne atter fik chancen i et powerplay, blev det udnyttet til at reducere til 4-1 ved Mark Auk.

Kiril Kabanov mente imidlertid ikke, at Bulldogs skulle have færden af et comeback. Det kødben, der var kastet ud til gæsterne i form af reduceringen blev effektivt taget af isen igen, da Kirill Kabanov gjorde til det til 5-1 kort før 2. periodes slutning.

Den solide 2. periode blev ikke fulgt op i de sidste 20 minutter, da Odense Bulldogs formåede at gøre kampen til lidt af et ishockeymæssigt hundeslagsmål. Med stor energi - og måske et Pirates-hold, der lettede foden fra speederen - formåede Odense at gøre det til en meget levende kamp, hvor angrebene bølgede frem og tilbage.

Stort set alle 2.566 tilskuere havde en fest, da Aalborg Pirates åbnede den nye sæson med en sejr over Odense Bulldogs.

Mark Auk fik sat sit og Odenses andet mål ind, men det blev ved den ene reducering, så spænding blev der aldrig noget af. I stedet kunne tilskuerne klappe Aalborg Pirates til en sikker sejr. På den måde fik de tilbagevendte fans varmet godt op til næste fredags lokalbrag mod Frederikshavn White Hawks.