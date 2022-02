Se billeder fra Aalborg-sejr: Svensk profil vil fortsætte denne tendens i de kommende kampe

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold skulle lige op i gear, inden man satte Nordsjælland Håndbold til vægs i lørdagens ligakamp. En kamp der blev udskudt en halv time, fordi nordsjællænderne var blevet forsinket i Kastrup Lufthavn på grund af strejke.

Det så imidlertid ikke ud til at genere gæsterne, der førte ved pausen i en kamp, som Aalborg ikke for alvor var stemplet ind i.

- Det var først og fremmest et spørgsmål om energi. Der var ingen energi i første halvleg, hvor den del manglede fuldstændigt. Det var faktisk også mest vores energiniveau, vi snakkede om i pausen, siger Mikael Aggefors, der selv var en stor del af forklaringen på Aalborgs sejr.

Da kampen var forbi, var Aggefors noteret for 18 redninger og en redningsprocent på 42.

- Vi fik ikke gjort tingene, som vi skulle. Da vi fik hævet energiniveauet, blev det også klart bedre, og vi fik vist, at vi er et bedre hold end Nordsjælland, siger den stærke keeper.

Aggefors hævede også selv niveauet i anden halvleg. Godt hjulpet på vej af et mere aktivt forsvar rullede svenskeren gardinet ned, så Nordsjælland havde meget svært ved at score i kampens sidste 10 minutter.

- Vi fandt noget mere tryghed mod slutningen af kampen. Det hjalp meget på det, siger Mikael Aggefors, der manglede sin faste makker Simon Gade, som var fraværende til lørdagens kamp.

- Nu må vi se, hvornår han er klar igen. Han giver lidt tilbage i forhold til efteråret, hvor han måtte tage et stort slæb, da jeg blev skadet. Hvis Simon havde været med i dag, så var jeg nok blevet skiftet ud undervejs. Jeg er heldigvis rutineret nok til at vide, at redningerne nok skal komme, hvis man er tålmodig, lyder det fra Aggefors.

Med 32-25-sejren over Nordsjælland og selve kampforløbet in mente kan man roligt konstatere, at Aalborg Håndbold har fundet noget af den stabilitet, som man manglede i perioder af efterårets ligakampe.

- Vi har snakket meget om, at vi tabte nogle anden halvlege, som vi ikke burde tabe. Nu har vi vundet de fire anden halvlege, som vi har spillet efter EM, og det skal vi blive ved med at gøre, siger Mikael Aggefors.

- Vi kunne allerede mærke det i pausen af den her kamp. Der var en stor tro på, at vi nok skulle få vendt kampen, siger Mikael Aggefors.

- Vi har fundet et godt niveau i de her kampe, og det er noget, som vi skal bringe med videre ind i de Champions League-kampe, der venter, siger Mikael Aggefors.