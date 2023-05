Se billederne: DM-finale i fyldt kulisse

HJØRRING:Forventningen glæde viste sig at blive den bedste for Hjørring Futsal Klub, da man spillede den første af potentielt tre DM-finaler mod Gentofte.

Vendelboerne blev nemlig udspillet i en kamp, som kaldte på ordet klasseforskel.

Park Vendia var ellers fyldt til bristepunktet. Der kunne ikke klemmes så meget som et kosteskaft mere ind på tilskuerpladserne.

De mange tilskuere fik ikke det, de var kommet efter. Der var nemlig kun et hold på banen, det var favoritten fra Gentofte. Håbet var, at en intens ramme kunne være løftestang for den niveauforskel, som der umiddelbart måtte forventes at være.

Hjørring-keeper William Rams var meget sigende bedste mand hos hjemmeholdet. Endda med flere længder. Men heller ikke Rams kunne stille noget op, da der først gik hul på fæstningen.

Hjørring var nemlig henvist til rollen som statist i det, der bedst kan betegnes som en mindre magtdemonstration fra Gentofte. Flere gange kyssede afslutninger fra Gentofte-spillerne træværket, og de gennemspillede angreb stod Gentofte for, mens det var mere på lykke og fromme, når Hjørring en sjælden gang var gæst i Gentoftes ende.

- Vi fik slet ikke gjort det, vi gerne ville. Vi havde det også meget svært med at løse deres pres, og det er Gentofte bare ekstremt dygtig til, siger William Rams.

Igen og igen hører man om, hvor vigtige aftaler er i futsal. Her kunne man konstatere, at Gentofte så ud til at have markant bedre styr på sine aftaler, end det var tilfældet hos Hjørring.

Presset i bund

Den ene misforståelse afløste den anden, og Hjørring-spillerne så generelt ud til at have enormt svært ved at følge med i Gentoftes tempo. Mens det så ud til, at Gentofte-spillerne var iført balletsko, når de dansede igennem til den ene chance efter den anden, så kunne fristes til at tro, at det var træsko, som Hjørring-spillerne havde iført sig. Det så nemlig ikke specielt elegant ud fra hjemmeholdets side.

Med lidt over et minut tilbage af første halvleg stod der 1-0 til Gentofte - en stilling som Hjørring så afgjort havde mest grund til at være tilfreds med. Så gik det til gengæld galt for hjemmeholdet. Først scorede Mikkel Foged til 2-0 for gæsterne, og blot 16 sekunder senere serverede William Gantzhorn en afgørelse med sit andet mål i kampen til stillingen 3-0.

Hjørring Futsal

19





































Ydmygelsen af hjemmeholdet blev total, da man satsede og efterlod et tomt mål. Det udnyttede Gentoftes keeper Nis Andersen til at lukke og slukke første halvleg med en scoring til 4-0 med under et sekund tilbage af halvlegen.

- Det var lidt træls, at vi ikke fik holdt den på 2-0. Jeg havde selv en på stolpen, lige inden de gjorde det til 4-0. Det blev bedre i anden halvleg, men der er nogle af vores kvaliteter, vi skal have sat i spil til den næste kamp, siger William Rams.

Hjørring Futsal Klub - Gentofte Futsal 0-5 (0-4) Futsal

1. DM-finale

Mål: 0-1 William Gantzhorn (11.52), 0-2 Mikkel Foged (18.54), 0-3 William Gantzhorn (19.10), 0-4 Nis Andersen (19.59), 0-5 Oscar Merling (36.22)

Tilskuere: 1000 VIS MERE

Hjørring forsøgte at ændre kamprytmen ved at trække William Rams med op i angrebsspillet. Det gav nogle chancer, men Hjørring havde ikke samme skarphed som Gentofte. Selvom kampen virkede afgjort blev de mest inkarnerede Hjørring-fans ved med at skabe en forrygende ramme om kampen.

Vendelboerne fik stille og roligt etableret et tryk mod Gentofte-målet, men igen manglede skarpheden i afslutningerne. Tættest på en reducering kom allestedsnærværende William Rams, da han ramte stolpen.

Spænding var der intet af, men temperamenterne kom stille og roligt i kog hos primært Hjørring-spillerne, der var tydeligt irriterede over at blive udspillet på eget halgulv.

Oscar Merling slog endnu et søm i den forvejen lukkede kiste, da han gjorde det til 5-0 for de kommende danske mestre i futsal.

Bedømt ud fra lørdagens Gentofte-opvisning ligner det en formalitet, når de to hold mødes igen om en uge. Her kan københavnerne oven i købet nøjes med uafgjort for at sikre sig DM-guldet.

- Vi har ikke givet op endnu. Vi skal være skarpere til at spille kampen på vores egne styrker, når vi skal spille den næste finale, påpeger William Rams.