Se billeder fra finalen: Der var bare én mand, der var bedre end alle andre

AALBORG:Skuffede som sjældent set kunne en flok tavse Pirates-spillere skøjte fra banen, mens Herning Blue Fox var godt i gang med at fejre Final4-triumfen efter 4-2-sejren over Aalborg.

Inden han skøjtede i omklædningsrummet havde Lasse Bo Knudsen dog tid til at komme med et par betragtninger fra finalenederlaget. Blandt andet var der stor anerkendelse i nederlagets stund fra den assisterende Pirates-kaptajn.

- De udnyttede vores fejl. Herning er bare ekstremt stærk i kontraspillet. Så havde Herning også bare en spiller, der var langt bedre end alle os andre. Det må vi bare erkende, siger Lasse Bo Knudsen, der naturligvis hentyder til Mathias Bau, der var i en klasse for sig selv.

Den fysisk stærke forward med de gode hockeyhænder var mere end en mundfuld for Pirates-spillerne, der aldrig fandt en holdbar måde at stoppe pokalfighteren på. Det blev til to mål og en assist fra Baus side. Derfor var han helt oplagt som pokalfighter, hvilket han også blev kåret til for et år siden, da han steg direkte af et fly fra OL i Beijing og imponerede til Final4. Dengang vandt Aalborg Pirates dog. Denne gang dominerede Bau dog i en sådan grad, at Herning trak det længste strå.

- Jeg synes, vi kunne have gjort det anderledes mod Bau. Han er kun så god, som vi gør ham, og i dag gjorde vi ham god. Han fik lov til at lave det, han rigtig gerne vil. Han fik også bare lov at køre udenom os. Han er rigtig dygtig, men vi skulle have været mere vågne rent defensivt for at stoppe ham, siger Lasse Bo Knudsen.

Netop Mathias Bau var mest af alt tilfreds med den måde, Herning havde lukket ned for Aalborgs offensiv på. Så var det mindre vigtigt, at han selv havde været en decideret enmandshær.

- Vi sad hårdt på Aalborg. Vi ved godt, at de er gode til at flytte pucken hurtigt, men vi fik lukket godt ned for dem. De fik aldrig spilet de lange pasninger ned i vores zone, siger Mathias Bau, der ikke var meget for at rose sig selv efter den ellers prisværdige indsats.

- Jeg synes, det her var en holdpræstation mere end noget andet. Det er stort for os alle, og det er stort for klubben, at vi har fået den her titel i hus, siger Mathias Bau, der understreger, at det er et perfekt afsæt for Blue Fox mod det kommende slutspil.

- Det er dejligt for os at tage den her sejr med ind til slutspillet, men vi ved godt, at vi stadig skal forbedre os. Vi har for mange udfald, siger Mathias Bau.

Hos Aalborg Pirates er nederlaget omvendt en perfekt motivation til at forhindre en gentagelse, hvis netop Herning og Aalborg skulle løbe ind i hinanden i det kommende slutspil, som noget kunne tyde på, at man gør i en finale.

- Det her nederlag er en rigtig god motivation for os frem mod slutspillet. Så må vi bare vinde DM-guldet i stedet for, det er guld, der tæller for os, siger Lasse Bo Knudsen.

Herning Blue Fox - Aalborg Pirates