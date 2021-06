Se billeder fra Hobros træningssejr over AaB

FODBOLD:Solens dejlige stråler indhyldede træningsbanen i Hobro på en yderst indbydende måde. Samlet set var solskin og græstæppe den perfekte cocktail til en træningskamp, der bød på fin intensitet fra begge mandskaber.

Der var tale om en klassisk træningskamp tidligt i en opstartsperiode. Det vil sige udskiftninger i kæder, svingende kvalitet og vekslende tempo. AaB var klart mest på bolden, men Hobro var farligst.

Blandt andet fordi 18-årige Vladimir Prijovic var noget udfordret tenderende til overmatchet i kampens første 45 minutter. Blandt andet spillede han Oliver Thychosen fri med en dårlig førsteberøring. Thychosen sendte dog sin afslutning forbi AaB-målet.

Dette var første halvlegs største chance til Hobro. Thychosen fik faktisk endnu en god mulighed, men ligesom den første løb den ud i sandet.

AaB var for sin del fint spillende mellem de to felter, men det blev sjældent sådan rigtigt farligt. Det blev det dog, da Rufo kom først på et godt indlæg fra venstre side. Her headede han bolden lige forbi mål. På daværende tidspunkt trak det op til flere AaB-chancer, men det endte med at være bedste AaB-tilbud.

Fra anden halvlegs indledning kom der 11 andre AaB-spillere på banen, og i løbet af de sidste 45 minutter fik Hobros debuterende træner Martin Thomsen også skiftet flittigt ud. Blandt andet kom Frederik Elkær på banen, og med cirka 10 minutter tilbage af kampen bragede han bolden i mål i en situation, hvor AaB's unge keeper Theo Sander stod limet fast til græsset.

Det betød, at Hobro kunne tage en overraskende men ikke desto mindre meget fortjent sejr. Der så ud til at være god bund i hjemmeholdets koncept efter blot to træningspas. Blandt andet leverede prøvespilleren Valon Ljuti en fin præstation, ligesom den nye angriber Kasper Høgh kom ind og fyldte godt i landskabet.

Hos AaB var det første kamp i bolsjestriber for Louka Prip, der ihærdigt forsøgte at bringe sig i afslutningsposition. Det lykkedes en enkelt gang, hvor det var ved at blive farligt, men som for resten af AaB-holdet, var Louka Prip heller ikke for alvor tæt på at score. Det kan imidlertid ikke ændre ved, at Prip har haft en god første uge i Aalborg.

- Det var dejligt at komme i gang. Det er fedt at spille i striber. Der er blevet taget virkelig godt imod mig. Der har været mange flinke medspillere, der har forsøgt at hjælpe mig godt i gang, siger Louka Prip.

Han kan godt mærke, at det er en hård opstart, som han og holdkammeraterne er i gang med. Derfor er benene også lidt tunge, når der skal spilles en træningskamp, som den mod Hobro.

- Vi er allerede blevet kørt godt igennem med to træninger dagligt og masser af løb. Man kan godt mærke det i benene, men det er nu dejligt nok, siger den nye AaB-spiller.

Måske var det de lidt tunge stænger, der gjorde, at AaB aldrig for alvor fik sat Hobro under et tryk, der kunne skabe de store åbne chancer.

- Vi havde optræk til nogle fine ting, men vi manglede lige at gøre det helt farligt til sidst, siger Louka Prip.

Han er i den grad en teknisk stærk spiller, der er god i både små og lidt større områder af en fodboldbane. Derfor er der også gode forudsætninger for, at Prip skal lykkes i AaB's meget boldspillende koncept.

- Jeg kan godt mærke, at det er noget helt andet end Horsens. Det går hurtigere her i AaB, og vi vil gerne spille langs jorden og i mellemrum. Det er mega fedt, for det er også den slags fodbold, jeg gerne vil spille, og det er de ting, jeg gerne vil blive bedre til, siger Louka Prip.

Louka Prip delte i torsdagens træningskamp højrekanten med Kasper Kusk. Begge spillere fik en halvleg på den position.

- Det er på højre wingen, at jeg ser mig selv mest, men jeg kan også godt spille en 10er, hvis træneren ønsker at placere mig der, men det er på kanten, at jeg føler, mine forcer bedst kan komme i spil, siger Louka Prip.

Han kan se frem til mere spilletid, når AaB lørdag får besøg af Viborg til en træningskamp på Hornevej. Den kan du streame på nordjyske.dk.