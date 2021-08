Se billederne fra vendsysselsk pokalbrag: - Jeg ramte den lige i røven

FODBOLD:Der var dækket op til noget, der kunne have været den årlige byfest. Øl flød fra fadølshanen, og pølserne knitrede på grillen. Der var kort sagt ægte pokalstemning.

Troen på et pokalmirakel levede rundt regnet i 24 minutter, da Strandby-Elling-Nielstrup fra serie 3 var kommet foran mod NordicBet Ligaholdet Vendsyssel FF.

Da Nicklas Dam Jensen efter otte minutters spil bragte hjemmeholdet foran, virkede det for en stund som om, at miraklernes tid ikke var forbi.

- Jeg ramte den også lige i røven. Det var en ren fornøjelse at se den gå ind. Jeg begyndte faktisk at tro på sejren, for der gik jo noget tid, inden de fik udlignet. De kørte jo høje bolde ind i feltet, og vi har et højt midterforsvar, men de havde godt nok bolden meget, siger Nicklas Dam Jensen.

Strandby-Elling-Nielstrups enlige målscorer lever fint med, at det endte med et nederlag, for oplevelsen opvejer så rigeligt nederlaget.

- Det var anderledes at spille den her kamp. Det var bare fedt, at der var folk hele vejen rundt om banen. Det er svært at forklare, men det var stor oplevelse. Jeg kommer da nok til at prale lidt af, at jeg har scoret mod dem her. Det er meget sjovt at tænke på, næste gang jeg ser dem i fjernsynet, siger SEIF’s enlige målscorer, der bakkes op af sin træner.

- Jeg er positivt overrasket. Spillerne knoklede røven ud af bukserne. Det var virkelig fedt at se, at de bare blev ved med at køre på. Vendsyssel stoppede jo heller ikke med at spille fodbold. De hentede jo bolden, hver gang de scorede et mål. Det er vi ikke lige vant til, siger Kenneth Blaamaier.

Serie 3-træneren understreger, at målet for kampen var at score et mål, så på trods af pokalnederlaget var der udelukkende smil og glade miner så langt øjet rakte.

- Det var bare fedt, at vi fik scoret det ene mål, og vi fik en stor oplevelse ud af det her. Det er en kæmpe oplevelse for os alle sammen. Vi skule ud at vise, at vi virkelig ville det her, for det her er jo den største kamp i klubbens historie, siger SEIF-træneren.

I den anden lejr havde cheftræner Henrik Pedersen givet en pause til et par profiler, men med truppens nuværende antal var der ikke friaften til alle mand. Og dem som var i aktion gjorde det langt hen ad vejen fint, hvis man lige ser bort fra ineffektiviteten i afslutningerne.

- Når vi skal spille sådan en kamp. så kigger jeg en del på vores kultur som klub og trup, og her er jeg meget tilfreds med det, som vi leverede. Der blev gået til den, som der skulle gøres. Det eneste, jeg ikke kan være tilfreds med, er vores manglende kvalitet i afslutningerne. Vi burde have scoret nogle flere mål, siger Henrik Pedersen.

VFF-træneren hæftede sig særligt ved, at man i første halvleg havde været meget effektiv i sit genpres.

- Vi generobrede bolden med det samme i over 80 procent af vores boldtab i første halvleg. Det er noget af det, vi gerne vil forbedre. I anden halvleg var succesprocenten ikke helt så høj, fordi vi fik begået nogle frispark, men særligt første halvleg var fin, siger Henrik Pedersen, der havde trænet to gange om dagen både tirsdag og onsdag.

- Det skal ikke være nogen undskyldning. Noget af den kultur, vi gerne vil skabe, handler også om, at vi skal være gode til at få det bedste ud af en hver situation, siger Henrik Pedersen.