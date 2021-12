Se billeder: Lokale boksere uddelte tæsk i tidlig julegave

BOKSNING:I en fortættet men herlig atmosfære viste nogle af Nordjyllands bedste amatørboksere sig flot frem, da Studenterhuset i Aalborg dannede en flot og meget passende ramme til årets julestævne, der havde besøg af boksere fra nær og fjern.

Nogle var kommet med i sidste øjeblik, mens andre var fløjet ind fra København for at kunne være med.

Matchmakeren havde fået sat 11 kampe op, hvor langt hovedparten var et godt match mellem to boksere, der gav hinanden smæk for skillingen.

Lindholm Bokseklub og AK Jyden, der står bag stævnet, var rigt repræsenteret og havde stort boksere med i alle 11 kampe. Der var dog indløbet et sent afbud, så torsdag aften havde man søgt assistance hos naboklubben Pandrup, hvor fra man havde hidkaldt Victor Trier Danielsen til en kamp mod Matin Sadigi fra BK Aarhus Syd.

Matin Sadigi lagde aggressivt ud, men da Victor Trier Danielsen først havde fået indstillet sigtekornet var den østjyske modstander prisgivet. Det betød, at kampen blev stoppet allerede i første omgang med Pandrup-bokseren som vinder.

- Jeg vidste, at jeg var den stærkere bokser, så det handlede om at lade være med at gå i slåskamp med ham, og i stedet skulle jeg bokse på distancen, forklarer Victor Trier Danielsen.

Victor Trier Danielsen skulle ikke bruge mange minutter på at stoppe sin modstander.

Pandrup-bokseren var glad for den ekstra kamp, der blev stablet på benene i 11. time.

- Det var først her i går aftes (torsdag. red.), at jeg fandt ud af, at jeg skulle bokse i dag. Det var helt perfekt for mig, for nu er vores eget julestævne jo blevet aflyst, og med de her nye corona-restriktioner ved jeg jo ikke, hvornår jeg kan komme i ringen igen, så det var fint at få den her kamp med, siger Victor Trier Danielsen.

Fredagens bedste boksekamp stod Lindholm Bokseklubs Mathias Høyer Christensen og den danske mester i Let mellemvægt Ali Al-Tamimi fra Vollsmose Boxing for.

Kampen blev bokset i et flot tempo, og begge kombattanter satte træffere ind. Den regerende danske mester ramte mest, og med sine kattesmidige undvigelsesmanøvre var Ali Al-Tamimi en fornøjelse at se i aktion.

Mathias Høyer Christensen gjorde ham dog rangen stridig, og derfor var det også meget passende, at Al-Tamimis sejr blev med dommerstemmerne 2-1 efter en flot figth fra begge ringhjørner.

Mathias Høyer var part i stævnets bedste kamp.

Til fredagens stævne havde den norske klub AIK Lund sendt en håndfuld boksere til Aalborg, men de fik klø af de lokale boksere. Blandt andet var Christian Winther Overgaard fra AK Jyden ude i et opslidningsslag mod Rohullan Khan i Weltervægt.

Den norske bokser indledte kampen bedst, men de træffere han satte ind så ikke ud til at ryste Christian Winther Overgaard nævneværdigt. I stedet forsøgte han at skruet tempoet i vejret.

Den taktik viste sig at være sat lige i solar plexus. Mod kampens slutning var det tydeligt, at det var hjemmebanehelten, der var i teten. Rohullan Khan var ganske enkelt slidt ned, og til sidst måtte det norske ringhjørne kaste håndklædet i ringen, mens en helt udmattet Rohullan Khan kæmpede for at holde sig stående.

- Konditionen har altid været min force, så jeg vidste, at jeg ville have noget overskud, hvis jeg kunne gøre kampen hård i de to første omgange, siger Christian Winther Overgaard.

AK Jyden-bokseren vidste ikke helt, hvordan han stod før fredagens kamp. Lige nu er han nemlig i livgarden, og det indskrænker mulighederne for at træne.

- Jeg får ikke trænet så meget. Der er heldigvis en anden bokser, jeg er inde sammen med, så vi har sat en sandsæk op, og så træner vi en del, men jeg var da spændt på at se, hvordan det så ud med timingen. Den var heldigvis god, og da jeg først havde fundet afstanden i første periode, gik det godt, siger Christian Winther Overgaard, der var hastet hjem til Aalborg med fly fra Kastrup for at kunne være med i fredagens stævne.

- Det er fedt at være på hjemmebane og mærke den flotte opbakning, så det her ville jeg ikke gå glip af, fastslår Christian Winther Overgaard, der boksede stævnets næstsidste kamp.

Sådan gik det Kampens vinder er markeret med fed skrift: Letvægt: Mokhtar Aror, AK Jyden - Søren Korsgaard, BK Vitus Odder Letsværvægt: Mathias Holdt, Give Bokseklub - Sebastian Kleiven, AIK Lund Supersværvægt: David Farah Akhsh, AK Jyden - Maciek Kielka, BK Limfjord Let sværvægt: Mads Rask, AK Jyden - Jacob Bak Carlsen, Brønderslev BK Supersværvægt: Oliver Hyldig, Lindholm Bokseklub - Kristian Mavrov, AIK Lund Weltervægt: Julie Thorup Møller, AK Jyden - Louise Nielsen, Champs Camp Aarhus Cruiservægt: Victor Trier Danielsen, Pandrup Bokseklub - Matin Sadigi, BK Aarhus Syd Let weltervægt: Gulled Jama, AK Jyden - Birham Biro, BK Vitus Horsens Let mellemvægt: Mathias Høyer Christensen, Lindholm Bokseklub - Ali Al-Tamimi, Vollsmose Boxing Weltervægt: Christian Winther Overgaard, AK Jyden - Rohullah Khan, AIK Lund Supersværvægt: Nikolay Poddubnyy, Lindholm Bokseklub - Philip Wallace, AIK Lund

Den sidste kamp, var også stævnets ubetingede højdepunkt set med lokale briller.

Ukrainske Nikolay Poddubnyy skulle møde Philip Wallace i supersværvægt. Kampen var sat til tre gange tre minutter, men så lang tid skulle Nikolay Poddubnyy slet ikke bruge. Lindholm-bokseren gjorde nemlig kort proces og leverede stævnets højdepunkt.

Der var kort aftræk i venstrehånden fra Nikolay Poddubnyy, der sendte Philip Wallace i gulvet, så man skulle tro, at den kontante venstre var trukket helt nede fra Sortehavet.

Mødet med ukrainerens venstrehånd kom Wallace sig aldrig over, og hans ringhjørne fik ikke bare kastet men nærmest tyret håndklædet ind i ringen.

Nikolay Poddubnyy, der til DM blev nummer to, ligner en bokser med et stort potentiale, men hvor meget det kan blive til i ringen er et godt spørgsmål.

- Jeg går ikke med tanker om at blive professionel. Jeg vil bare gerne bokse og blive bedre, siger Nikolay Poddubnyy.

Han befinder sig særdeles godt i Lindholm Bokseklub, hvor han nyder at være en del af klubbens træningsmiljø.

- Jeg er så glad for alle de gode mennesker, jeg har mødt i klubben. Både trænerne og de andre boksere. Særligt vil jeg gerne takke trænerne for at hjælpe mig, siger Nikolay Poddubnyy.