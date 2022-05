Se billeder og video fra Fortunas pokaltriumf: Heltinde slap for søvnløse nætter

HJØRRING:Champagnen blev fundet frem, da Fortuna Hjørrings 10. pokaltitel var en realitet. Flere af spillerne havde ikke prøvet at vinde titler før, men Camilla Kur var en af de rutinerede, der godt var klar over, at champagne er bedst, når man drikker det, og ikke når man sprøjter det til højre og venstre.

Den stærke angriber åbnede målscoringen med målet til 1-0, og det var mildt sagt en lettelse.

- Det var en forløsning at score, men det var godt nok noget klumpspil. Først troede jeg ikke der var en chance, så var der en chance. Så var der klumpspil, og lige pludselig kom bolden hen til mig, og så var det bare at sparke den ind i nettet, siger Camilla Kur.

Fortuna var presset i første halvleg af pokalfinalen. Her bed FC Thy-Thisted Q godt fra sig.

- Det var ikke helt, som vi havde håbet på. Vi vidste godt, at de ville komme med noget andet, end de har gjort i de foregående kampe. Thy kom med et godt pres. Det var ikke fordi, vi undervurderede dem, for vi vidste godt, hvad de står for, siger Camilla Kur.

Hun leverede årets største brændte chance et kvarter før tid, da hun sparkede en returbold på stolpen. En af den slags chancer, der nemmere at score på end at brænde.

- Det var ret godt, at vi vandt kampen, for så skal jeg ikke ligge søvnløs over den chance. Jeg burde have scoret et mål mere, siger en grinende Fortuna-heltinde.

Fortuna Hjørring har med fredagens pokaltitel vundet 10 pokalturneringer og 11 mesterskaber. Det ligger med andre ord i klubbens DNA.

- Det betyder alverden, at vi får den her pokal hjem igen. Det her er en klub, der er vant til at vinde pokaler, så det her er så vigtigt for os, siger Camilla Kur med henvisning til, at man ikke vandt noget i forrige sæson.

Fortuna Hjørring skal have ny træner efter denne sæson, da Brian Sørensen skal til Everton. Privat danner han par med Camilla Kur, men hun skal ikke med til England.

- Jeg bliver her sammen med vores datter. Jeg er jo ikke selv færdig med at spille. Jeg spiller videre her i Fortuna, og så må vi se, hvor længe jeg gør det, men det bliver ikke noget problem for os, for det passer med, at vi får god mulighed for at se hinanden de fleste uger, siger Camilla Kur.

Fortuna jubel