Se billeder: Pirates vandt intenst lokalderby over White Hawks

ISHOCKEY:Mange dage er der gået siden det seneste nordjyske ishockeybrag mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks, hvor der var tilskuere på tribunerne i Gigantium. Den seneste kamp med rigtig stemning og folk til at kyle fisk på banen i forbindelse med frederikshavnernes entré på isen.

Det seneste møde med fuld tilskuerkapacitet daterer sig tilbage til den 28. februar 2020, men fredag aften var der atter lagt op til et rigtigt lokalbrag mellem de to nordjyske traditionsklubber, hvilket 4.252 mennesker havde fundet værd at køre i hallen for. Måske derfor havde Aalborg Pirates fundet anledning til at hylde sin tidligere direktør Thomas Bjurring, der i løbet af corona-nedukningen har overladt direktørposten i Pirates til Lars Laursen.

De til lejligheden medbragte fisk blev som ritualet byder smidt på isen, og så kunne kampen ellers komme i gang. Ja det vil sige, at man fik en længere afbrydelse, da Aalborg Pirates efter 3.35 bragte sig i front ved Mikkel Højbjerg.

20





































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Inden kampen kunne man nemlig købe bamser, hvor overskuddet ville gå til velgørende formål. Ved først scorede Pirates-mål skulle de købte bamser kastes på isen, hvilket tog et par minutter at få fejet sammen og kørt væk på en trailer.

Isen var heller ikke for alvor blevet kørt op, før Frederikshavns Mads Larsen måtte en tur i omklædningsrummet efter en tackling, der satte sig spor i ansigtet hos backen.

Da kampen for alvor kom i omdrejninger var den måske helt så intens, som mange fans havde gået og set frem til, men underholdningen fejlede nu ikke noget. Der var rigeligt med chancer i begge ender af banen.

Det er ikke helt forkert at sige, at Aalborg Pirates var mest på pucken, men White Hawks havde i den grad sine chancer at byde ind med, og lidt mere skarphed fra gæsterne havde med garanti udlignet hjemmeholdets føring i løbet af de første 20 minutter.

Aalborg Pirates - Frederikshavn White Hawks 2-1 Periodecifre: 1-0, 0-1, 1-0 Målsorere: 1-0 Mikkel Højbjerg (3.35), 1-1 Lucas Andersen (38.29), 2-1 Ian Edmondson (42.30) Udvisningsminutter: Aalborg 0, Frederikshavn 8 Tilskuere: 4.252 VIS MERE

I 2. periode blev Aalborgs dominans på pucken mere udtalt, men Frederikshavn havde en række store chancer, der dog alle blev nappet flot af George Sørensen, der spillede en stor kamp. I den modsatte ende var der også chancer til Pirates, der dog ikke havde den fornødne skarphed til at fordoble føringen. Særligt i den første halvdel af 2. periode var Pirates i teten, men Frederikshavn kom markant bedre med mod slutningen af de midterste 20 minutter.

Meget sigende for den udvikling var det Lucas Andersen, der med cirka halvandet minut tilbage af 2. periode fik udlignet til stor glæde for de mange medrejsende White Hawks-fans.

Aalborg Pirates fik hurtigt iført sig førertrøjen igen. Kort inde i 3. periode gjorde Ian Emdmondson det til 2-1. Den føring forsøgte Frederikshavn ihærdigt at udligne, men trods et par nærgående forsøg lykkedes det ikke for gæsterne at ændre på kampens udfald.