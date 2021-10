Se billeder: Skuffelsen var enorm i Vendsyssel-lejren

FODBOLD:Mundvigene vendte den forkerte vej, da Vendsyssel-lejrens repræsentanter efter 2-2-kampen mod FC Helsingør skulle møde pressen.

- Drengene spillede en flot kamp i dag. Derfor sidder vi også inde i omklædningsrummet med en skuffelse over, at vi ikke fik gjort det tingene færdige. Spillerne skal vende sig til, at vi er et godt hold, men vi skal gøre tingene færdige, siger Henrik Pedersen.

Årsagen til skuffelsen var ganske indlysende. En tidlig 2-0-føring var blevet smidt i skraldespanden på en måde, så man nærmest kunne mistænke visse Vendsyssel-spillere for at lide af noget så sjældent som sejrs-angst.

Det var nu nok næppe tilfældet, men de store fejl, der medførte scoringer til gæsterne fra Helsingør var selvsagt med til at øge skuffelsen hos træner Henrik Pedersen, der ellers havde set sit mandskab komme foran 2-0 på scoringer af Lucas Jensen og Diego Montiel i løbet af de første 10 minutter.

- Jeg er meget skuffet, fordi vi starter med at dominere, og så er det jo ikke Helsingørs styrker, der får dem tilbage i kampen. Det er mere os, der spiller dem gode. Det kommer jo fra enorme babyfejl fra vores side, siger Henrik Pedersen, der måtte sande, at et par personlige fejl var medvirkende til, at FC Helsingør på to skarpe afslutninger fra Sebastian Czajkowski.

I anden halvleg var det klart gæsterne fra Holger Danskes hjemby, der rakte mest insisterende ud efter sejren. Der var flest chancer til Kronborgs sønner, men det var ikke noget, som Henrik Pedersen tillagde større betydning.

- Vi fik arbejdet os flot ind i anden halvleg. Når man tænker på, at det rækkens bedste offensive hold, så synes jeg ikke, at de skabte meget mod os i dag, og til slut havde vi en kæmpe chance for at afgøre det, siger Henrik Pedersen.

Chancer var der nu ellers nok af i løbet af de 90 minutters fodbold. Ganske rigtigt var Vendsyssels Tiemoko Konate helt alene igennem i kampens døende minutter, men hans forsøg blev reddet til hjørne af Kevin Stuhr Ellegaard, hvilket altså gav yderligere grobund for skuffelse hos vendelboerne.

- Jeg havde den her åbne chance til slut i kampen. Den skulle jeg have scoret på, så vi havde vundet. Den mulighed fylder meget hos mig lige nu, siger Tiemoko Konate.

Han havde været valgt som en af de tre forreste i et Vendsyssel-system, der i kampens første tredjedel for alvor blomstrede. I takt med minutterne gik, aftog Vendsyssels dominans dog.

- Der sker to ting. For det første taber vi bolden lidt for hurtigt, og for det andet begynder Helsingør at sideforskyde helt vildt over mod Lucas Jensen på vores højrekant, hvor vi får lidt udfordringer med at få vendt spillet den anden vej, siger Henrik Pedersen.

Trods det ene point bliver Vendsyssel overhalet af Fremad Amager, der vandt over Nykøbing. Det betyder, at Vendsyssel trods de lovende takter ligger nummer 11 i 1. division med 10 point. Et mere end Hobro, der indtager sidstepladsen.