Se billeder: Thisted byder sig til i oprykningskamp efter ny sejr

FODBOLD:I Thisted har man en ambition om på sigt at rykke op og tilbage i 1. division. Det kan sagtens komme på tale allerede i denne sæson. Denne sæsons udgave af Thisted FC er nemlig velsignet med rækkens stærkeste angrebsduo.

Yao Dieudonne og Mikkel Agger er tæt på umulige at stoppe for de øvrige forsvar i 2, division. Det begviste de to målmagere igen i hjemmekampen mod FA 2000.

Københavnerne vil måske sige, at det var busben, der gjorde det svært at fange de to rappe frontløbere, men de trofaste tilskuere vil vide, at det er fast tradition, at særligt Yao Dieudonne er svær at fange, når først han sætter fart.

Mikkel Agger fik den første store chance, da hen efter et kvarters spil var fri foran mål, men afslutningen sneg sig lige forbi den ene stolpe. Han tog dog revanche kort efter, da han blev nedlagt i feltet. Det blev angrebsmakker Yao, der blev sat til at sparke fra de 11 meter. Han scorede sikkert, og så kunne det talstærke hjemmepublikum juble.

Det samme kunne de gøre cirka 10 minutter senere, da Yao Dieudonne igen fik netmaskrne til at blafre i FA 2000-målet. Denne gang overløb han et tøvende FA 2000-forsvar og bankede bolden i mål via et kys på begge stolper.

Thisted FC - FA 2000 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Yao Dieudonne, straffe (18. minut), 2-0 Yao Dieudonne (27. minut) Udvisning: Jonas Elkjær, FA 2000 (87. minut) Tilskuere: 512 VIS MERE

Hjemmeholdet var endda uden Jeppe Svenningsen, der var fraværende grundet familieforøgelse, men i det store hele led defensiven ikke under fraværet af profilen. Træner Bo Thomsen måtte dog ud i et alternativ, der grænsede til et eksperiment, da han måtte udskifte en skadet Mathias Myrthue og i stedet sætte Chistian Hørby ind som højreback.

Thisted kom dog aldrig for alvor i store problemer. Tættest på en scoring kom gæsterne, da Thisted-keeper Andreas Raahauge havde lidt svært ved at finde håndtaget i bolden på et indlæg. Faktisk var det Thisted, der havde anden halvlegs største chance. Igen til Yao Dieudonne, som kunne sagtens have fuldendt et hattrick med lidt større skarphed.

I slutfasen fik Thisted flere gode muligheder for at udbygge føringen. FA 2000 fik også udvist sin keeper Jonas Elkjær med få minutter tilbage, men det ændrede ikke det store ved en kamp, der var afgjort på daværende tidspunkt.

Efter første halvdel af grundspillet indtager Thisted en tredjeplads i 2. division. Et point efter Hillerød på andenpladsen og fem point efter Næstved på førstepladsen.