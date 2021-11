Se billeder: Thy-Thisted snød AaB for sæsonens første sejr i sidste sekund

FODBOLD:Der var afmålt jubel og decideret gråd i de to lejre, da Gjensidige Liga-kampen mellem AaB og FC Thy-Thisted Q blev fløjtet af.

Stadionuret var godt på vej mod 50 minutter for 2. halvleg, da det sidste fløjt lød, og det var i den grad noget, der irriterede AaB-træner Claus Larsen, der sekunder før slutfløjtet havde været vidne til en 1-1-scoring fra FC Thy Thisted Q, der blev noteret som et selvmål af AaB's Julie Haugaard.

Udligningen fik thyboerne til at bryde ud i stor jubel, mens AaB-spillerne sank om i græsset, og flere virkede i sekunderne efter slutfløjtet utrøstelige.

AaB havde langt hen ad vejen spillet til sæsonens første sejr. Nicole Robertson havde bragt AaB i front i 1. halvleg, og hun burde have bragt AaB-kvinderne yderligere i front, da hun fik en gigantisk chance i begyndelsen af 2. halvleg.

FC Thy-Thisted Q overtog gradvist spillet mod kampens slutning, men de første 60 minutter, var det bundholdet fra Aalborg, der dikterede det meste af spillet. Faktisk var det ikke til at se, at det var det absolutte bundhold mod et hold, der med rette drømmer om DM-metal.

- Vi fik ikke vores spil til at køre i dag. Vi kan ikke være tilfredse med indsatsen. Hvis vi for eksempel havde endt med at vinde kampen, havde det været tyveri ved højlys dag, siger FC Thy-Thisted Q-træner Allan Drost.

- Vi ramte ikke niveauet, når vi havde bolden, og fik vi fik ikke lavet de løb, der kunne udfordre AaB. Det får mig til at sige, at ligeså skuffede vi var over resultatet mod Fortuna, ligeså glade er vi for det her point mod AaB. Omvendt er vi ligeså skuffet over indsatsen mod AaB, som vi var tilfredse med indsatsen mod Fortuna, siger Allan Drost, der sagtens kan sætte sig ind i den skuffelse, der ramte trænerkollegaen Claus Larsen og AaB-spillerne i kølvandet på den sene udligning.

- Jeg kan levende sætte mig ind i den skuffelse. Særligt med tanke på, at det var et mål, der blev scoret fire minutter og 30 sekunder inde i en tillægstid, der var sat til kun at vare fire minutter, siger Allan Drost.

Netop det faktum, at det hjørnespark, der førte til udligningen blev eksekveret et godt stykke efter, at de fire minutters tillægstid var udløbet, er noget, som Claus Larsen tordner over.

- Kampen burde være fløjtet af på det tidspunkt. Længere er den ikke. Det er helt vildt synd for pigerne, at de ikke fik den her sejr, for den havde de fortjent, siger Claus Larsen.

Selv i skuffelsens stund havde han overskud til at finde lidt glæde ved den præstation, der var blevet sat sammen af bolsjestriberne.

- Hvis vi spiller sådan her i resten af sæsonen, så spiller AaB også i ligaen til næste sæson. Det niveau vi har vist i den her kamp og i den forrige mod HB Køge er godt nok til at være med i ligaen, siger Claus Larsen.

AaB-træneren kunne trods alt glæde sig over, at man efter 12 kampe med nul point fik slettet det grimme nul, der har været ud for AaB's pointhøst.

- Det er isoleret set dejligt nok, at vi fik slettet det nul, men når vi skal se på kampen, er det klart, at vi skulle have haft tre point med fra den indsats, og på baggrund af de seneste par kampe kan jeg godt ærgre mig over, at vi kun har en kamp tilbage i efteråret, siger Claus Larsen

AaB - FC Thy-Thisted Q 1-1 (1-0) Mål: 1-0 Nicole Robertson (14. minut), 1-1 Julie Haugaard, selvmål (95. minut) VIS MERE