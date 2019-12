Se billederne: 5000 tilskuere så Aalborg Pirates straffe Frederikshavn

ISHOCKEY:Aalborg Pirates satte søndag aften en tyk streg under, at de i øjeblikket er Danmarks suverænt bedste ishockeyhold.

På hjemmebane i den udsolgte Bentax Arena så 5000 tilskuere topholdet udklassere de nærmeste rivaler fra Frederikshavn White Hawks med 5-1. Dermed er aalborgenserne i udbrud med hele 16 point i toppen af Metal Ligaen.

Kampen blev reelt afgjort allerede i 1. periode, hvor spillet ellers indledningsvis bølgende godt frem og tilbage. Den store forskel var, at Tadeas Galansky i frederikshavnernes mål modsat George Sørensen hos hjemmeholdet ikke helt havde fået spændt skøjterne rigtigt på.

Tjekken så tvivlsom ud ved flere af de fire aalborgensiske scoringer, der suste ind bag ham i løbet af de første 20 minutter. Thomas Spelling sendte 1-0 mellem benene på målmanden, mens Kirill Kabanovs skud fra kanten blev rettet af og røg under Galansky.

Thomas Spelling, der var tilbage efter små to uger på sidelinjen med en hjernerystelse, var for alvor i sit es hos piraterne og gjorde det også til 3-0, efter at høgenes defensiv havde fumlet med pucken.

Den tidligere Frederikshavn-spiller Thom Flodqvist stod for målet til 4-0, da han foran mål styrede Kabanovs pasning under keeperen.

Kampfakta: Aalborg Pirates - Frederikshavn White Hawks 5-1 Periodecifre: 4-0, 0-1, 1-0 Mål: 1-0 Thomas Spelling (9.22), 2-0 Kirill Kabanov (12.59), 3-0 Thomas Spelling (16.46), 4-0 Thom Flodqvist (17.31), 4-1 Anders Eriksson (39.08), 5-1 Thom Flodqvist (41.29) Udvisninger: Aalborg Pirates 4x2 min, Frederikshavn White Hawks 3x2 min. Tilskuere: 5000 (udsolgt) VIS MERE

Fra starten af 2. periode blev Tadeas Galansky erstattet af Samuel Jukuri i Frederikshavn White Hawks' mål, og finnen diskede hurtige op med et par flotte redninger og fik skabt noget tiltrængt tryghed i sit holds defensiv.

Frederikshavn havde siden pænt fat i spillet i 2. periode, og de burde have reduceret midtvejs, da pucken i længere tid hoppede og dansede omkring stregen. Den sidste og afgørende stav blev bare aldrig sat på, og det var meget symptomatisk for de hvide høges indsats.

Der skulle defensivt sjuskeri til fra aalborgenserne side i periodens sidste minut, før den fortjente reducering kom. I undertal fik Anders Eriksson både tid og plads til flot at afdrible George Sørensen og ændre måltavlen til 4-1.

Hvis frederikshavnerne havde snakket om det store comeback i periodepausen, så mistede de hurtigt troen i 3. periode. Den var kun halvandet minut gammel, da Thom Flodqvist sendte et trækskud op i målhjørnet til 5-1.

Derfra lignede det lidt, at begge hold både mentalt og fysisk startede opladningen til andendagsgildet i Frederikshavn. Søndagens udfald stod ikke til at ændre.

Revancheopgøret spilles mandag 19.30 i NORDJYSKE Bank Arena. Mon ikke hjemmeholdets mål her fra starten vogtes af Samuel Jukuri, der i søndagens to sidste periode var en solid afløser for Tadeas Galansky.