Se billederne: AaB-fans viser deres støtte før skæbnekamp

AALBORG:Flere hundrede AaB-fans viste søndag formiddag deres støtte til AaB, da de klokken 10 noget symbolsk begyndte en fællesmarch fra Budolfi Kirke og hen til Aalborg Portland Park. Her tager nordjyderne til middag imod AC Horsens i, hvad der af mange betegnes som en skæbnekamp for AaB's overlevelseschancer.

- Det kan godt være, at det er et fornuftigt sted at starte marchen. Vi beder til de højere magter om et lille mirakel. Det er ikke mange runder siden, at folk havde dømt os nede. Spillerne har hanket op i sig selv og viser, at der skal ikke meget til, før det her mirakel kommer i hus, siger Casper Nielsen, som tog del i marchen sammen med et par kammerater.

Der var godt gang i stemmebåndene fra de mange AaB-fans, hvis slagsange slog genlyd gennem Vestbyens lejlighedskomplekser. Der er dermed lagt op til stor opbakning, når AaB skal forsøge at hale ind på AC Horsens lige over nedrykningsstregen.

AaB er med fem spillerunder tilbage af Superligaen fire point bag AC Horsens. Derfor ser Casper Nielsen frem til kampen med stor nervøsitet.

- Jeg har været nervøs de sidste syv kampe, og i dag topper det hele. Det er en vind eller forsvind. Det er alfa omega, at vi ikke taber. Det er tæt på, at sæsonen kan blive afgjort i dag, hvis vi er syv point bagefter med fire kampe tilbage, vil det nærmest være umuligt, at vi redder os.

- Vi er her for at vise vores støtte til drengene inden den vigtige kamp mod Horsens. Jeg håber, at vi kan være med til at give spillerne de sidste 5-10 procent, når de ser, at vi er mødt talstærkt op en søndag morgen for at vise vores støtte, lyder det fra Casper Nielsen.

AaB-fans marcherer før kampen mod AC Horsens