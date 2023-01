Se video: AaB fik en våd indledning på træningslejr

OLIVA:Hvis man ikke vidste bedre, var det nemt at få den tanke, at AaB's superligatrup var taget på søndagsudflugt til Tranum Friluftsbad og ikke til den spanske solkyst. Sol var der nemlig intet af, da AaB-truppen søndag havde første træning på den 12 dage lange træningslejr i Spanien.

Til gengæld væltede regnen ned over AaB-spillerne, der dog ikke lod til at lade sig påvirke af det Bergen-agtige vejr.

Dagens program blev også ændret, fordi det i første omgang var meningen, at AaB skulle spille træningskamp mod Derry fra Irland. Træningsmødet blev dog aflyst, da irerne var ramt af skader og kun ønskede at spille to gange 25 minutter.

I stedet blev det til en fuld formiddagstræning på græs. Det var første gang i flere måneder, at AaB-truppen skulle finde de langknoppede støvler frem, men det så nu ud til at behage alle mand trods det triste vejr.

- Det er altid dejligt at komme tilbage på græs. Særligt for os lange og tunge drenge. Kunstgræs er ikke så godt for vores kroppe. Det var en skøn fornemmelse at træne på græs, og når regnen stopper, så bliver det rigtig godt, siger Lars Kramer.

Der skal lyde en stor ros til de lokale baneforhold. På trods af massive mængder regn stod banen nemlig knivskarpt. Det er ikke kun banen, der høster rosende ord fra Lars Kramer.

- Spanien er altid et godt sted at komme på træningslejr til. Det første indtryk er bare godt. Det er anderledes omgivelser, og det skaber lidt ny inspiration, at vi ikke træner hjemme i Aalborg. Nu har vi også 12 dage sammen som gruppe, og det kan forhåbentlig være med til, at vi rykker tættere sammen som gruppe, siger Lars Kramer

Lars Kramer (i orange trøje) er træt af, at han har karantæne i den første turneringskamp, men det vigtigste for ham er, at AaB finder en vej til at vinde fodboldkampe. Foto: Martél Andersen

Mens regndråberne fortsat hamrede skånselsløst ned over AaB-spillerne, tilbagelagde de den lille kilometer, der er fra hotellet til træningsbanen. Undervejs skulle flere store vandpytter forceres. Lars Kramer er dog typen, der hele tiden forsøger at se lyst på tingene.

- Der står blankt vand flere steder på banen, så det var måske også derfor, at vi ikke kom ud at spille træningskamp. Heldigvis har jeg set på vejrudsigten, at vi får en masse sol i de kommende dage, påpeger hollænderen.

Skal finde en vej

Det spanske vejr kan i sidste ende sejle sin egen sø, for Lars Kramer er rejst til Spanien med ét klart mål for øje.

- Vi skal finde en vej til at vinde kampe. Det er meget vigtigt, og vi kan også konstatere, at vi ikke har vundet i træningskampene endnu. Det er virkelig vigtigt, at vi alle får den indstilling, at det kun handler om at vinde. Vi skal have fornemmelsen for at vinde tilbage, og det behøver ikke være via flot fodbold. Det handler kun om at vinde.

- Det handler om, at vi skal ud at vinde flest mulige af de 15 resterende kampe, og det kan vi ligeså godt begynde med at gøre i de næste træningskampe, siger Lars Kramer.

Han har sat sig selv udenfor indflydelse i den første af de 15 turneringskampe i foråret, da han har karantæne i forårspremieren mod AGF. Derfor er han ikke i spil til nogen idealopstilling her i opstarten. Rasmus Thelander virker som en gennemgående skikkelse i AaB' midterforsvar, mens Danniel Granli og Anders Hagelskjær på skift har ageret wingman.

- Det påvirker helt afgjort min opstart. Du er bare anderledes involveret, når alle ved, du har karantæne til den første kamp, siger Lars Kramer, der blankt erkender, at han er irriteret over den ene spilledags karantæne, der sætter ham bagerst i køen til spilletid i træningskampene.

Younes Bakiz, Nicklas Helenius og Jeppe Pedersen blev sendt ud at løbe, mens resten af AaB-truppen trænede. Foto: Martél Andersen

- Her i de sidste træningskampe kan jeg ikke forvente at komme til at spille ret meget, fordi holdet skal spilles sammen og ind i en rytme til den første turneringskamp. I sidste ende er det min egen skyld, og i det mindste er det kun én kamp, jeg er ude. Sidste år havde jeg to dage til at starte med. For mig handler det om at træne ekstra hårdt, da jeg har en ekstra uges forberedelse, inden jeg kan komme i kamp, siger Lars Kramer.

Mens størstedelen af AaB-truppen søndag fik lov at træne igennem, var Nicklas Helenius, Younes Bakiz og Jeppe Pedersen henvist til lidt pasningsøvelser og en masse løb. Alle tre har en forholdsvis overskuelig tidshorisont i forhold til et comeback.

Første træningskamp på træningslejren bliver i stedet fredag mod Sirius, der spiller i den bedste svenske række. Den kamp kan du se live på nordjyske.dk. Det er fredag klokken 14.

AaB's første træning i Spanien