Se billederne: AaB slog Randers efter stærkt comeback

FODBOLD:Efter to nederlag til Esbjerg og Silkeborg fik AaB's superligahold lørdag eftermiddag den første sejr i forberedelserne til den kommende sæson, da superligakollegaerne fra Randers FC blev sendt hjem med et 3-4-nederlag.

Kasper Kusk, Tom van Weert, Kristoffer Pallesen og Timothé Nkada scorede AaB's mål i en kamp, hvor nordjyderne kom stærkt igen efter ellers at have været bagud 1-3 ved pausen.

- Der er en masse positive ting at snakke om. Vi havde mange gode angreb, hvor vi kom godt under dem og kom i nogle gode positioner, og så kom vi tilbage i en kamp, hvor det så håbløst ud, konstaterer AaB's assisterende træner Peter Feher.

Foto Lars Pauli

Han vikarierede i chefstolen i fraværet af den normale cheftræner Jacob Friis, der var i København med sin datter, og Feher kunne se et AaB-hold, der også dominerede stort i første halvleg, inden Randers' Emil Riis pludselig scorede tre mål på 13 minutter.

- Vi kan ikke begynde at lege børnehave, bare fordi vi møder lidt modgang. Vi er nødt til at holde fast i de ting, vi har trænet og de aftaler, vi har. Det blev for følelsesmæssigt, og vi mistede koncepterne lidt, siger Peter Feher.

Alle Randers´tre scoringer faldt efter omstillinger, og for en uge siden så AaB-holdet også sårbare ud i den del af spillet mod Silkeborg, men det bekymrer ikke Peter Feher.

- Nej, det gør det ikke, for vi vandt jo 4-3, så det handler om at kigge på det positive. Fodbold er et spil med mange facetter, så der er altid noget, man kan gøre bedre, men jeg har ja-hat på, siger Peter Feher.