Se billederne: AaB-spillerne skal i bedre form

FODBOLD: Efter tre ugers ferie kaldte superligaklubben AaB onsdag igen på sine spillere. Forberedelserne frem mod premierekampen i Lyngby 14. juli kommer i høj grad til at have et fysisk fokus. Derfor blev spillerne også testet i hoved og bagdel på deres første arbejdsdag.

- Vi ser store forbedringsmuligheder i forhold til den fysiske kapacitet i truppen. Evnen til i højere grad at kunne sprinte og lave gentagne højintensive løb skal forbedres, siger Jacob Friis.

Der var ingen transfermæssige kaniner i AaB-hatten på førstedagen. Eneste uventede var, at Kasper Pedersen fortsat træner med, selvom han før ferien tog afsked. Forsvarsspilleren har fået lov at træne med i superligaklubben, indtil han har fået en fremtidig arbejdsgiver på plads.