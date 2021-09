Se billederne: Aalborg Freja kæmpede sig videre i Sydbank Pokalen

FODBOLD:Aalborg Freja er fortsat det eneste nordjyske hold foruden AaB, der er med i den danske pokalturnering. Det sikrede serie 1-holdet, da de onsdag slog Helsted Fremad fra Jyllandsserien med 2-1.

Trods en tidlig føring til gæsterne kom Aalborg Freja tilbage i opgøret og sikrede avancement med en sen scoring. Nu venter 3. divisionsholdet IF Lyseng i tredje runde af Sydbank Pokalen.

Aalborg Freja - Helsted Fremad 2-1 (1-1) Mål: 0-1 Simon Snog (9. minut), 1-1 Jacob Bertel (12. minut), 2-1 Mads Nyborg (78. minut) Advarsler: René Christensen, Aalborg Freja (27. minut) Startopstilling, Aalborg Freja (3-5-2): Simon Gasberg - Morten Christensen, Frederik Vingaard, Jacob Bertel - Magnus Glinvad, Michael Daucke, Thomas Andersen, René Christensen, Lasse Juhl Nielsen - Mikkel Ø. Thomsen, Mads Nyborg VIS MERE

Gæsterne fra Helsted pressede mest på gennem første halvleg, hvor det ligeledes var randrusianerne, som bragte sig foran. Knap 10 minutter inde i opgøret kom Simon Snog alene igennem med Freja-målmand Simon Gasberg, som tabte den duel.

Helsted-angriberen sendte en velplaceret afslutning yderligt i højre side og bragte gæsterne foran. Det var dog i ganske kort tid, at de fik lov til at være foran.

Få minutter senere stod Aalborg Freja bag et veludført hjørnespark, hvor forsvarsspilleren Jacob Bertel med et godt timet løb ind i feltet udlignede på et kraftigt hovedstød. Fem minutter senere kunne Freja have bragt sig foran, men et indirekte frispark i Helsteds felt fik de ikke gjort nytte af.

Frem mod pausen kom Helsted til flere gode chancer, hvor hjemmeholdet dog formåede at holde balance i regnskabet gennem første halvleg. Randrusianerne var også tæt på at komme foran på ny kort inde i anden halvleg. Men Simon Gasberg i Freja-målet var hurtig med en god fodparade.

Efter pausen var det ellers aalborgenserne, der spillede sig bedre ind i opgøret. Aalborg Freja virkede til at have mere overskud samt energi og kæmpede sig således til en række chancer mod kampens afslutning.

Det kulminerede efter 78 minutter, hvor Mads Nyborg dukkede op ved et indlæg fra højre side. Herfra sendte den høje angriber bolden ind til en sen føring - og dermed avancement i Sydbank Pokalen.