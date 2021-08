Se billederne: Aalborg Håndbold fik mange svar i nederlag til tyskere

HÅNDBOLD:Det blev til et nederlag på 25-28, da Aalborg Håndbold søndag tørnede sammen med tyske SC Magdeburg i en træningskamp i Vrå.

Aalborg Håndbold kom skidt fra start og var efter syv minutter bagud 2-7. Det blev også 13-6 i tysk favør, inden Aalborg Håndbold kom tilbage i kampen.

Ved pausen var nordjyderne bagud 11-16, men i anden halvleg kom de forsvarende danske mestre ad flere omgange helt tilbage på omgangshøjde, inden Magdeburg til sidst alligevel trak det længste strå.

Aalborg Håndbold - SC Magdeburg 25-28 (11-16) Mål, Aalborg Håndbold: Jesper Nielsen 5, Sebastian Barthold 3, Nikolaj Læsø 3, René Antonsen 3, Buster Juul 3, Martin Larsen 2, Andreas Holst 2, Aron Pálmarsson 2, Benjamin Jakobsen 1, Kristian Bjørnsen 1. Topscorer, SC Magdeburg: Michael Damgaard 11 Udvisninger: Aalborg 4, Magdeburg 3 VIS MERE

- Vi spillede ikke ret godt i starten. Vi forsøgte os med en lidt anden struktur i spillet, og om det var det, der gjorde det, ved jeg ikke, men vi var ikke til stede i starten.

- Vi fik dog arbejdet os godt ind i det igen, og vi fik styr på mange ting. Jeg er især glad for at se, at vores defensiv viste rigtig gode takter, efter at vi havde lavet nogle justeringer.

- Det er rigtig fint, at vi kom ud af det med en fornuftig oplevelse, og havde vi været lidt skarpere til sidst, kunne vi også have vundet, men det vigtigste var, at vi fik svar på en masse spørgsmål, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen, der fra kampens start forsøgte sig med en ny opstilling med tre højrehåndede bagspillere samt stregspilleren Benjamin Jakobsen som højre back i forsvaret.

- Jeg er meget opmærksom på, at vi skal passe på hinanden i øjeblikket, fordi vi har været få spillere, som til gengæld har knoklet rigtig hårdt. Jeg vurderede, at nogle havde brug for en pause, og det gav jeg dem fra start. De spillere, der var på banen, gjorde hvad de kunne, og det er ikke nogens skyld, men lige nu er vi et sted, hvor vi har brug for tryghed i vores konstellationer, og de nye konstellationer gav lidt utryghed, siger Stefan Madsen.

Det positive var, at Aalborg Håndbold viste gode takter defensivt, som kampen skred frem. I de første opstartskampe er det især spillet i den anden ende, der har stået stærkest i billedet.

- Både René og Jesper (René Antonsen og Jesper Nielsen, red.) viste gode takter i midten, da vi fik gjort forsvaret lidt mere kompakt. Vi har en forhåbning om, at vi skal skubbe vores backer lidt længere frem i banen, og det har givet lidt usikkerhed. Da vi fik justeret det lidt, så det rigtig godt ud, siger Stefan Madsen.

Søndagens nederlag til Magdeburg var det andet på to dage, efter at det lørdag blev til et 32-33-nederlag til TTH Holstebro, men der er alligevel grund til at være tilfreds med weekendens udbytte i betragtning af, at OL-spillerne Henrik Møllgaard, Felix Claar, Lukas Sandell og Mikael Aggefors endnu ikke er stødt til, mens man samtidig har skullet integrere nytilkomne Aron Pálmarsson, Martin Larsen, Kristian Bjørnsen og Jesper Nielsen.

- Vi er ikke kommet længere, end jeg havde håbet, men måske end jeg havde regnet med. Især vores angrebsspil har set godt ud. Flowet har været rigtig godt, og spiller vi så med den skarphed, som vi forventer af hinanden, når det bliver alvor, ser det bedre ud. Jeg er også sikker på, at vores justeringer defensivt kommer til at hjælpe os med at få en større sikkerhed.

- På tirsdag får vi samlet hele flokken, og i de fire OL-spillere har vi nogle folk, der er vant til at spille mange minutter for os, så jeg er fuld af fortrøstning, og jeg ser meget frem til det videre arbejde, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold møder på fredag svenske Sävehof hjemme i Jutlander Bank Arena. Det er den sidste testkamp, inden det bliver alvor i Super Cuppen mod Mors-Thy onsdag 25. august.