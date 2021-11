Se billederne: Aalborg Håndbold sikrede sig Final4-plads i ren walkover

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold vandt onsdag aften imponerende suverænt over TTH Holstebro med 30-20 på udebane og sikrede sig dermed en plads ved Final4 til marts 2021 i Boxen i Herning.

Kort efter sejren blev der trukket lod, og her blev det klart, at semifinalen bliver ren nordjysk, da Aalborg Håndbold møder Mors-Thy i en gentagelse af sidste sæsons pokalfinale. I den anden semifinale mødes Bjerringbro-Silkeborg og GOG.

I onsdagens kamp i Holstebro satte Buster Juul kampens første scoring ind på straffekast og bragte dermed aalborgenserne i front med 1-0, og siden distancerede de sig overlegent fra hjemmeholdet.

Aalborgenserne gik til pausen med en otte måls-føring. Foto: Bente Poder

Selvom Mikael Aggefors var tilbage i truppen, blev hans indsats slet ikke nødvendigt for Aalborg Håndbold, da Simon Gade stod en forrygende kamp for nordjyderne med hele 17 redninger og en redningsprocent på 54,84.

TTH skulle otte minutter ind i kampen, før det lykkedes dem at få scoret det andet mål på deres tidligere målmand.

Aalborgs angrebsspil var ingen måde perfekt gennem kampen, men ofte formåede Simon Gade at redde sine holdkammerater.

Efter 17 minutter leverede målmanden hele tre redninger i streg, hvilket holdt hjemmeholdet fra at udligne. I stedet bragte aalborgenserne sig foran med 10-4.

TTH Holstebro kæmpede bravt for at modstå udeholdets pres, men nordjyderne var for stor en mundfuld for hjemmeholdet, der til pausen var bagud med otte mål.

Kampfakta TTH Holstebro - Aalborg Håndbold (9-17) 20-30 Stillinger undervejs: 1-4, 3-6, 4-10, 7-14, 9-17 (pausestiiling), 10-20, 11-22, 14-28, 17-30 Mål, TTH: Magnus Bramming 5, Jesper Munk 3, Nikolaj Markussen 3, Allan Damgaard 2, Rasmus Kier 2, Christoffer Cichosz 1, Mathias Porsholdt 1, Emil Jensen 1, Simon Damgaard Jensen 1, Jonas Gade 1 Mål, Aalborg: Kristian Bjørnsen 6, Aron Pálmarsson 4, Nikolaj Læsø 4, Buster Juul 4, Jesper Nielsen 3, Lukas Sandell 2, René Antonsen 2, Sebastian Barthold 1, Felix Claar 1, Andreas Holst 1, Martin Larsen 1, Henrik Møllgaard 1 Udvisninger: TTH 1, Aalborg 0 Tilskuere: 2032 VIS MERE

Efter pausen fortsatte Simon Gade, hvor han slap. De første fem minutter af anden halvleg nåede Aalborg-målmanden at notere sig for tre redninger, hvilket gjorde det nærmest umuligt for hjemmeholdet at mindske gæsternes store føring.

Samtidig fik Aalborg mere styr på angrebsspillet, hvor flere spillere nu bød ind med målene. 10 minutter inde i halvlegen havde de fået bragt sig i front med hele 10 mål.

Mikael Aggefors fik, på trods af sin målmand-kollegas imponerende præstation, lov til at komme på banen efter 13 minutter, da den svenske sølvmedaljevinder skulle forsøge at redde et straffekast. Senere i halvlegen fik Aalborg-målmanden yderligere spilleminutter, hvor han dog ikke lykkedes med at få lavet en redning.

Som aalborgenserne bragte sig længere i front, begyndte TTH-fansene at udvandre fra hallen, hvilket meget godt indikerede, at hjemmeholdet var decideret chanceløse.

Da slutfløjtet lød havde gæsterne fået bragt sig foran med 30-20, hvilket blev kampens endelige resultat.