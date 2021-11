Se billederne: Aalborg Håndbold tabte første slag og mistede kaptajnen

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold måtte se sig besejret, da THW Kiel hjemme vandt med hele 31-28 over nordjyderne i Champions League.

Inden opgøret måtte Aalborg-mandskabet undvære sin svenske stregspiller Jesper Nielsen, da han var ramt af sygdom. Det skulle vise sig blot to minutter inde i kampen at blive en dyr spiller at mangle den dag, da Aalborg-kaptajnen Rene Antonsen måtte hjælpes fra banen efter et solouheld, og hvad der lignede en forstuvet ankel.

Dermed befandt gæsterne sig pludselig i en situation, hvor Nikolaj Læsø måtte ind og tage en stor del af slæbet, hvilket han også formåede at gøre præsentabelt.

Aalborg-spillerne varmede op til en vigtig kamp ude mod Kiel i Champions League. Foto: Lars Pauli

Aalborgenserne havde inden kaptajnens exit bragt sig foran med 2-0, men den manglende faste mand endte med at sætte sine spor. Derfor gik det ikke længe, før det stærke hjemmehold fik bragt sig tilbage i førersædet, efter den danske landsholdsmålmand Niklas Landin blandt andet diskede op med flere redninger i træk.

Selvom Aalborg-spillerne kæmpede med uskarphed og tekniske fejl, formåede gæsterne alligevel at få kæmpet sig tilbage og lå lige med Kiel midtvejs i første halveg.

To udvisninger i træk til hjemmeholdet gav udeholdet en oplagte mulighed for at bringe sig et godt stykke foran, men nordjyderne lagde ud med at brænde, hvilket gav Kiel muligheden for at trække tiden. Tyskerne formåede dog heller ikke at udnytte deres chance, og derefter lykkedes Aalborg-spillerne med at bringe sig tilbage og kort efter i front.

Aalborg mistede momentum i halvlegens sidste 10 minutter i både angrebs- og forsvarsspillet, hvilket koster dyrt på europæisk topniveau. Kiel udnyttede udeholdets manglende kvalitet og sikrede sig derfor en tremåls føring til pausen.

Kampfakta THW Kiel - Aalborg Håndbold: 31-28 (17-14) Stillinger undervejs: 2-4, 7-5, 8-9, 12-11, 17-14 (pausestilling) 20-16, 23-19, 25-21, 28-24 Mål, Aalborg: Buster Juul 8, Felix Claar 4, Benjamin Jakobsen 3, Lukas Sandell 3, Kristian Bjørnsen 3, Sebastian Barthold 2, Henrik Møllgaard 2, Aron Palmarson 2 Topscorere, Kiel: Niclas Ekberg 7 Udvisninger: Kiel 6, Aalborg 5 Tilskuere: VIS MERE

Hjemmeholdet fik hurtigt udbygget til en femmåls føring i begyndelsen af anden halveg, og det satte udeholdet under pres, da man for alvor skulle ud at jagte.

De tyske mestre blev for stor en mundfuld for aalborgenserne, som aldrig formåede at kæmpe sig tilbage ind i kampen. Samtidig havde hjemmeholdet fået præcis det boost, som var nødvendigt, og derfor blomstrede tyskerne for alvor i anden halvleg, hvor nordjyderne i størstedelen var decideret chanceløse.

Stefan Madsen forsøgte sig med at ryste posen og brugte alternative opstillinger, hvor blandt andet Valdemar Hermansen også fik tid på banen. Det var med til at give aalborgenserne pusten tilbage, og udeholdet lykkedes med at kæmpe sig tilbage på en 27-29-stilling med fem minutter tilbage af kampen.

Desværre for gæsterne havde hjemmeholdet en helt særlig spiller, som i særdeleshed steppede op i kampens hede - og han hed Niklas Landin. Med flere gode redninger formåede den danske landholdsmålmand at holde Aalborg fra at udligne, hvilket gav Kiel muligheden for at spille en 31-28 sejr hjem til sidst.