Se billederne: Aalborg Håndbold træner igen efter fire måneders pause

AALBORG:Mandag formiddag var de danske mestre fra Aalborg Håndbold igen samlet, da de havde første træning forud for den nye sæson. Den blev skudt i gang på Skovdalen Atletikstadion i Aalborg, hvor spillernes kondition skulle testes.

Det var første gang, at alle spillerne var samlet efter, at seneste sæson i marts blev afblæst på grund af coronavirus.

På Skovdalen Atletikstadion skulle spillerne løbe 3000 meter for at tjekke, om konditionen var på plads. Derefter fortsatte træningen i Gigantium, hvor spillerne for første gang i fire måneder kunne betræde halgulvet.

Cheftræner for Aalborg Håndbold Stefan Madsen tog tid under dagens løbetræning.

- Det så fint ud med konditionen, men det er haltræningen senere, som jeg er mest opmærksom på, hvordan spillerne klarer de små skub og yderstillinger, og der skal vi passe lidt på, siger cheftræner for Aalborg Håndbold, Stefan Madsen og fortsætter:

- Vi har selvfølgelig respekt for, at spillerne ikke har kunnet træne ordentligt de seneste måneder, så vi tager det stille og roligt her i opstarten.

En anderledes sæson venter

Da det i sidste sæson kom frem, at Primo Tours Ligaen ikke kunne færdigspilles lå Aalborg Håndbold på førstepladsen og blev kåret til danske mestre. Derfor forventer Stefan Madsen, at Aalborg Håndbold igen kæmper med i toppen af dansk herrehåndbold, når den nye sæson skydes i gang til september.

- Det bliver en vildt spændende sæson, og vi forventer, at vi igen kan finde et niveau, som lever op til klubbens målsætning om at være med i toppen af dansk håndbold, siger Stefan Madsen.

Men selv om forventningerne i Aalborg Håndbold stadig er høje, bliver alt ikke ligesom i sidste sæson. Seks nye spillere er kommet til, og de skal spilles ind på holdet, for at nordjyderne igen kan få succes.

- Vi er i en anden situation, og der har været en del udskiftninger. Så vi skal grave dybt for at få struktureret det hele og blive klar til de udfordringer, der venter os, siger Stefan Madsen.

De seks nye spillere er Simon Gade, Jonas Samuelsson, Felix Claar, Lukas Sandell, Sebastian Henneberg og Nikolaj Læsø.

For flere af spillerne var det hårdt at komme i gang igen efter, at sidste sæson blev afbrudt i marts.

Udover ligaen skal Aalborg Håndbold igen spille med i Champions League. Her er nordjyderne på papiret havnet i svær pulje med storklubber som Barca, Telekom Veszprem HC og THW Kiel.

- Det er en meget spændende pulje med tre mastodonter, som spiller final four i år. Så vi glæder os til at prøve kræfter med dem og se, om vi igen kan være med i subtoppen af europæisk håndbold og lave de overraskelser, der skal til for at komme langt, siger Stefan Madsen.