Se billederne: Aalborg Håndbold vinder anden testkamp

HÅNDBOLD:Stadig uden fem af sine landsholdsspillere, der efter OL er gået på velfortjent ferie, lykkedes det alligevel Aalborg Håndbold at hive sejren hjem i en fysisk kamp, hvor især 2. halvleg blev udfordrende for de forsvarende danske mestre.

Torsdag i forrige uge spillede Aalborg Håndbold sin første træningskamp, hvor man vandt over svenske Lugi. Denne gang var modstanderen den ny-fusioneret klub Skanderborg Århus Håndbold ligaklu. Her hev de endnu en sejr hjem på 29-26.

Der blev gået til den, da de to HTH-liga hold mødtes i en testkamp. Foto: Lars Pauli.

Udefra lignede det præcis sådan en kamp, som det var. Nemlig en træningskamp. Aalborg Håndbold blev iført de gule overtrækstrøjer, som alle sikkert husker fra idrætstimerne i folkeskolen. Efter startfløjtet blev der givet hånd hist og pist mellem Aalborg- og Skanderborg Århus spillerne, hvor stemningen var god.

Men allerede efter første mål, ændrede stemningen sig, og kampen var ikke længere bare en træningskamp. Begge hold gik til stålet, og det var tydeligt at se, at alle gik benhårdt efter sejren. Og det var ikke kun spillerne, der tydeligt viste sit engagement. Også direktør Jan Larsen udtrykte sine følelser præcis, som han plejer. Dog var han siddende under hele kampen.

Kampfakta Skanderborg Århus Håndbold - Aalborg Håndbold HF 26-29 (14-16) Mål Aalborg: Jesper Nielsen 7, Jonas Salmuelsson 6, Andreas Holst 3, René Antonsen 3, Buster Juul 3, Martin Larsen 2, Aron Pálmarsson 1, Sebastian Barthold 1, Simon Gade 1 VIS MERE

Generelt viste hele Aalborg-holdet gode takter i 1. halveg. Blandt andet verdensklassespilleren, Aron Pálmarsson leverede en fantastisk præstation, hvor han lavede flere gode afleveringer. En anden mand, som var i fokus i kampen, var målmand Simon Gade, der leverede hele 10 styks redninger i de første 30 minutter. Også den nytilkomne svenske stregspiller Jesper Nielsen leverede en top præstation, hvor han lavede hele syv mål og blev Aalborg Håndbolds topscorer i kampen.

Dog ændrede kampen sig gevaldigt i 2. halveg, hvor Aalborg-truppen gik ned i kadence, og Skanderborg Århus-holdet fik bedre styr på defensiven. Samtidig fandt fusionklubbens målmand, Kristoffer Laursen godt på plads i målet, hvilket gjorde det svært for Aalborg-spillerne at scorer.

Derfor endte Aalborg Håndbold også med at smide sin tomålsføring, som man havde ved pausen, og med 10 minutter tilbage af kampen var de bagud med 23-22. Selvom det ikke varede længe før de igen fik kæmpet sig tilbage i kampen.

Mod slutningen af kampen fik Aalborg genfundet konceptet og ryddet ud i de personlige fejl, hvilket i sidste ende sikrede en sejr i træningskampen.