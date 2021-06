Se billederne: Aalborg moser GOG i fysisk semifinalebrag

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold er danske mestre og deltog i finalen i Champions League. Søndag skal nordjyderne så forsøge at sikre den danske pokaltitel. Det står klart, efter de lørdag slog GOG ved Final 4 i Jyske Bank Boxen.

Aalborgenserne vandt med 35-31 efter en kamp fyldt med fysik og fart. Nikolaj Læsø blev kampens store oplevelse med ni mål - foruden de to Aalborg-målmænd, der i flere omgange holdt mestrene inde i kampen.

Dermed skal Aalborg Håndbold i en ren, nordjysk finale mod Mors-Thy Håndbold søndag.



Kampen startede med to minutter uden mål, hvor de to tophold skulle bruge lidt tid til at komme i gang i Jyske Bank Boxen. Det blev altså en langsom start, hvor fynboerne kom bedst fra land.

Langsomt fik Aalborg Håndbold et fysisk overtag, som hjalp til at indhente GOG på 6-6 og derfra overtage kampbilledet i vanlig stil for denne sæson.

En stor del af kampovertaget kom også fra sidste skanse, hvor Mikael Aggeforss kæmpede sig op over en redningsprocent på 30. Her hjalp to straffekastsredninger gennem de første 14 minutter især på statistikken.

Den aalborgensiske defensiv viste sig altså fra en god side, hvor GOG havde svært ved at bryde igennem på deres angreb. Det gav ligeledes en synergi til angrebet, hvor en bred skare af Aalborg-spilleres scoringer sikrede en stabil føring på tre-fire mål frem mod pausen.

Især Nikolaj Læsø viste sin fysisk og eksplosivitet ved sine mål og efterlod flere gange modstandernes forsvar uden chancer. Det var stærkt medvirkende til, at der var pausen stod 17-13 til de danske mestre på jagt efter dobbelttriumfen.

I anden halvleg begyndte Aalborg Håndbold dog at vise uskarphed, hvilket GOG straffede dem for. Dermed fik fynboerne reduceret forspringet og bragt masser af spænding ind i det hæsblæsende og fysisk prægede opgør.

Efter pausen kom Simon Gade dog godt ind og vise sig frem i Aalborg-målet. Han tog desuden tre straffekast og viste markant kontrol over de skud, som kom fra fynsk side. Det fik især stor betydning i løbet af en kort periode med mange udvisninger til Aalborg Håndbold midtvejs i anden halvleg.

Da kampen gik ind i de sidste fem minutter, var det nordjyske forspring således på fem mål. Det var intet problem for mestrene, der havde finalepladsen i hus, da Buster Juul med halvandet minut igen scorede nordjydernes 34. mål.