Se billederne: Aalborg Pirates er tilbage på is

ISHOCKEY:Et særdeles pænt fremmøde i Gigantium Isarena vidnede om, at det var imødeset, da Aalborg Pirates' spillere mandag blev sendt på is for første gang siden april, hvor den forgangne sæson sluttede med et finalenederlag til Rungsted Seier Capital.

I løbet af sommeren er Aalborg Pirates blandt andet blevet forstærket med tilgangen af Patrick Björkstrand, og den 29-årige forward blev således vist frem for hjemmepublikummet mandag.

Du kan se billeder fra mandagens træning nederst i artiklen.

Umiddelbart inden mandagens træning præsenterede Aalborg Pirates også den seneste forstærkning i form af den 26-årige canadiske back Ian Edmondson, der dog endnu ikke er ankommet til Aalborg og derfor ikke deltog i mandagens træning.

Traditionen tro havde sæsonens første træning også deltagelse af NHL-stjernen Nikolaj Ehlers, der holder formen ved lige i Aalborg, inden han skal retur til sin arbejdsgiver Winnipeg Jets.

Aalborg Pirates åbner Metal Ligaen 3. september på hjemmebane mod Odense. Den første testkamp spilles 11. august mod Frederikshavn White Hawks.