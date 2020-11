Se billederne: Aalborg Pirates tættere på førstepladsen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates åd sig tirsdag aften tættere på toppen af Metal Ligaen med endnu en sejr over bundproppen Odense. Det blev 4-0 hjemme i Bentax Isarena - som opfølgning på søndagens knusende 7-0 på Fyn.

Da topholdet Rungsted Seier Capital samtidig tabte, skrumpede nordsjællændernes forspring fra 6,5 til nu blot 3 point. Og Pirates har vel at mærke en kamp i baghånden.

Der var ikke engang spillet to minutter at tirsdagens kamp i Aalborg, da Thomas Spelling i fri position sendte pucken mellem benene på gæsternes keeper til 1-0. Siden var samme Spelling uheldig med at ramme trekantsammenføjningen, og aalborgenserne fik ikke scoret yderligere i en middelmådig 1. periode.

2. periode var dog ikke ret gammel, før hjemmeholdet kom foran 2-0. En overtalssituation blev straffet nådesløst af kaptajn Julian Jakobsen. Og godt midtvejs i kampen blev det også 3-0 ved Kirill Kabanov, der flot satte pucken højt ind fra en spids vinkel.

Cheftræner Garth Murray var dog ikke tilfreds med koncentrationsniveauet hos sine spillere, og kaldte derfor en timeout for at tale dunder. Det var ikke noget, der havde den store effekt, men omvendt havde Odense ganske enkelt ikke evnerne til at straffe et ukoncentreret Pirates-mandskab.

3. periode nåede heller ikke de store spillemæssige højder, men da Odense med to minutter igen tog keeperen ud i jagten på en reducering, var Julian Jakobsen ikke sen til at slå til og score til 4-0 i tomt net. Så fik de 300 tilskuere alligevel lidt at gå hjem på.