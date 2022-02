Se billederne: Aalborg Pirates vandt igen og hænger på helt i toppen

ISHOCKEY:Med 6-3 hjemme i Sparekassen Danmark Isarena over Herlev Eagles hentede Aalborg Pirates lørdag aften den sjette sejr i træk i Metal Ligaen.

Se masser af billeder fra kampen nederst i artiklen.

Med sejrsstimen har piraterne også bidt sig fast helt i toppen af tabellen. På andenpladsen har aalborgenserne nu henholdsvis tre et halvt og fem et halvt point ned til SønderjyskE og Frederikshavn White Hawks på de følgende pladser. Der er to et halvt point op til Herning Blue Fox på førstepladsen, men piraterne har en kamp i hånden i forhold til midtjyderne.

Aalborg Pirates - Herlev Eagles 6-3 Periodecifre: 3-1, 2-2, 1-0 Mål: 1-0 Victor Panelin-Borg (01.35), 2-0 Kirill Kabanov (02.37), 2-1 Joseph Jonsson (05.37), 3-1 Anders Koch (12.05), 3-2 Joseph Jonsson (24.10), 4-2 Johan Skinnars (29.02), 5-2 Mikkel Højbjerg (31.55), 5-3 Simon Asmul (35.14), 6-3 Stephen Anderson (51.26) Udvisninger: Aalborg 5x2 minutter, Herlev 2x2 minutter Tilskuere: 2495 VIS MERE

Aalborg Pirates satte sig tungt på kampen straks fra start, og der var kun spillet lidt mere end to et halvt minut, før hjemmeholdet havde bragt sig foran 2-0.

Det første mål faldt allerede efter halvandet minut ved Victor Panelin-Borg. Først brændte Tobias Ladehoff en stor chance tæt under mål, men pucken røg direkte ud til den svenske back, der bankede den op i målhjørnet.

Et minut senere blev føringen så fordoblet. Pierre-Olivier Morin rundede Herlev-målmanden og fandt Kirill Kabanov inde foran mål, hvor han kunne styre pucken det sidste stykke over stregen.

Herlevs Joseph Jonsson fik reduceret i en overtalssituation, men takket være en scoring fra den målfarlige back Anders Koch forlod Aalborg Pirates første periode med en 3-1-føring. I periodens sidste sekund fik Jeppe Jul Korsgaard også prikket pucken i nettet, men den scoring blev annulleret for en for høj stav.

Godt fire minutter inde i anden periode udnyttede Joseph Jonsson endnu en overtalssituation til at reducere for Herlev, men fem minutter senere var det Aalborg Pirates' tur til at score i powerplay.

Thomas Spellings fine tværpasning skilte Herlev-defensiven ad, og så kunne Johan Skinnars nemt prikke pucken over stregen.

Det blev også 5-2 efter en fin soloaktion fra Mikkel Højbjerg, inden Herlev igen fik reduceret. Pirates-målmand Frederik Søgaard så ikke alt for godt ud, da Simon Aasmul scorede fra en spids vinkel.

Kampen blev endegyldigt lukket små 12 minutter inde i tredje periode, da Stephen Anderson opsnusede en løs puck tæt under Herlev-målet, hvorfra han nemt kunne score til 6-3.

Dermed fik Aalborg Pirates en perfekt optakt til næste uges to topkampe mod SønderjyskE og Frederikshavn White Hawks.