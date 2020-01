Se billederne: Aalborg Pirates varmede op til Final4 med storsejr

ISHOCKEY:Aalborg Pirates fik tirsdag aften en god optakt til den kommende weekends Final4 i pokalturneringen, da nordjyderne atter øgede føringen i toppen af Metal Ligaen. Rødovre blev sendt hjem fra Bentax Isarena med et nederlag på 2-7.

Eneste streg i regningen for piraterne var, at Olivier Hinse måtte udgå skadet undervejs i kampen. De to backer Victor Panelin Borg og Sebastian Bergholt er i forvejen skadede og var ikke i kamp tirsdag aften.

Aalborg Pirates - Rødovre 7-2 Periodecifre: 4-0, 2-2, 1-0 Mål: 1-0 Sebastian Brinkman (07.29), 2-0 Lasse Bo Knudsen (11.05), 3-0 Pierre Olivier Morin (17.15), 4-0 Felix Scheel (18.31), 4-1 Maksim Popovic (24.37), 5-1 Oliver Hinse (30.48), 6-1 Olivier Hinse (34.00), 6-2 Mads Eller (37.23), 7-2 Anders Krogsgaard (43.21) Udvisninger: Aalborg Pirates 4x2 minutter, Rødovre 4x2 minutter Tilskuere: 2403 VIS MERE

Aalborg Pirates dominerede stort fra kampens start, og efter godt syv minutters spil kom hjemmeholdet også fortjent foran.

Sebastian Brinkman blev spillet fri i venstre side og huggede resolut pucken i nettet. Kort efter forpassede Jeppe Jul Korsgaard chancen for at fordoble føringen, da han blev spillet helt fri af en fremragende pasning fra Kirill Kabanov, men Jul Korsgaard sendte den store chance forbi mål.

Få sekunder senere revancherede den unge forward sig dog, da han var først over returpucken, som han sendte ind foran mål, hvor Lasse Bo Knudsen kunne gøre det til 2-0.

Der skulle en dumhed fra Aalborg Pirates til for, at gæsterne kunne få et ben til jorden, og den kom efter 17 minutters spil, hvor Anders Krogsgaard dummede sig med et pucktab, der gav en friløber til Rødovres Kim Johansson, der dog tabte den direkte duel mod Aalborg Pirates-målmand George Sørensen.

I stedet blev der i de sidste minutter af første periode sat en tyk streg under, at Aalborg Pirates var overlegne tirsdag aften, da Pierre-Olivier Morin og Felix Scheel med en scoring hver sørgede for, at piraterne forlod perioden med en 4-0-føring.

Der var end ikke spillet to minutter af anden periode, før Aalborg Pirates var uhyre tæt på endnu en scoring, men Mikkel Højbjergs fine forsøg prellede dog af på stolpen.

Godt fire minutter inde i perioden var det i stedet gæsterne, der fik reduceret. Aalborg Pirates tog for let på tingene i egen zone og forærede en stor chance til Rødovres Maksim Popovic, der ikke var sen til at udnytte gaven.

Kort efter var sjællænderne tæt på endnu en reducering, men denne gang vandt George Sørensen duellen helt alene med Kim Johansson.

Foto: Bente Poder

Næsten 12 minutter inde i perioden fik Aalborg Pirates dog genoprettet ordnen, da Olivier Hinse tog sagen i egen hånd. Forwarden snød et par Rødovre-spillere, hvorefter han lagde pucken mellem benene på Rødovre-målmand William Rørth.

Godt to minutter senere var samme Hinse på pletten igen, da han gjorde arbejdet færdigt efter eksemplarisk overtalsspil fra Aalborg Pirates. Det var ingen sag for Hinse at lægge pucken i mål efter fornemt forarbejde fra Felix Scheel og Kirill Kabanov.

Fire minutter før anden periodes udløb var der til gengæld dårligt nyt til Aalborg Pirates og Olivier Hinse, der blev nedlagt og måtte hjælpes fra isen.

Rødovre slap fra den tackling uden udvisning, og kort efter fik intensiteten endnu et nøk opad, da Martin Højbjerg fik en udvisning for en høj stok i en situation, hvor hjemmeholdet gerne havde set gæsterne få en udvisning, og det overtal udnyttede gæsternes Mads Eller til at reducere til 2-6.

Men tvivl om kampens udfald var der aldrig i nærheden af at være, og godt tre minutter inde i tredje periode øgede Aalborg Pirates føringen igen, da Anders Krogsgaard ikke svigtede, da han fik foræret en stor chance foran mål.

Flere mål fik hjemmepublikummet ikke for pengene tirsdag aften, men allerede fredag skal Aalborg Pirates altså i aktion igen hjemme i Bentax Isarena i semifinalen ved Final4 mod rivalerne Frederikshavn White Hawks. I den anden semifinale mødes Herlev og Rungsted.