Se billederne: Aalborg-trio landede med guld om halsen

HÅNDBOLD:Tre danske håndboldherrer landede mandag i Aalborg Lufthavn. Med hver sin guldmedalje hængende uden på den røde mesterskabstrøje blev de taget imod af venner og familie.

Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø repræsenterede nemlig Aalborg Håndbold på det danske vinderhold i søndagens VM-finale. Tre svenskere fra det lokale ligahold måtte nøjes med sølvmedaljer.

Foto: Martin Damgård

Se alle billederne nederst i artiklen.

- Det er en kæmpe ros til klubben og det arbejde, som Jan (Larsen, direktør, red.) og resten af administrationen laver. Det viser, at Aalborg er en klub, som er med fremme i toppen af klubhåndbold i verden. Det må de tage som en kæmpe ros, siger Magnus Saugstrup, der selv fik en stor rolle i slutrunden.

- Det har været en slutrunde, hvor jeg har fået mere spilletid og ansvar, end jeg troede til at starte med. Det er jeg selvfølgelig bare glad for, tilføjer han.

En spiller, som ikke fik mange minutter på halgulvet, var Nikolaj Læsø. Men han kom alligevel hjem med erfaring i rygsækken.

- Jeg vidste, at jeg var med på et af de sidste mandater, og det gik jeg ind til turneringen med. Men jeg fik debut, og det er jeg sindssygt glad for. Oplevelsen af at være med de her gutter dernede og vinde en VM-guldmedalje kommer jeg aldrig til at glemme. Det er det hidtil største i min karriere, lyder det fra playmakeren.

36-årige Henrik Møllgaard har god erfaring fra diverse slutrunder. Ved Danmarks anden VM-triumf i streg fik han lov til at introducere masser af yngre holdkammerater til oplevelsen af at være med på højeste hylde.

- Det var fantastisk at opleve det mod og ansvar, som de unge turde tage. Det hviler også på, at der er et stærkt hold bag. Det er én stor holdpræstation, og det har været os mere erfarne spilleres rolle at guide dem en lille smule og give dem noget ros, så de kan få lov til at udfolde sig. Så nemt er det heller ikke at være med til en slutrunde, siger Møllgaard.

Foto: Martin Damgård

Allerede torsdag skal de tre igen i aktion, når Skanderborg Håndbold venter i HTH Herreligaen.

- Vi ville gerne have ventet med at spille til i weekenden, så man lige kunne lande og bruge et par dage med familien. Men det er betingelserne, og vi træner allerede i morgen. Det kan desværre ikke være anderledes, lyder det fra Henrik Møllgaard.

Foruden de tre var Benjamin Jakobsen ligeledes med i Kairo, hvor VM-slutrunden blev afviklet. Han blev dog sendt hjem før tid uden nogen minutter på banen.