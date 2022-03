Se billederne: Aalborg Håndbold i et af de flotteste håndboldmesterstykker set længe

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold vandt hjemme med 38-26 mod HTH Herreligaens nummer fire Skanderborg Aarhus i noget, der må være et af de mest velspillede opgør nogensinde for nordjyderne.

Hold da op for et Aalborg-hold, der fra start trådte på banen tidligt lørdag eftermiddag. Det var et hæsblæsende tempo, der blev lagt for dagen fra det stjernespækkede hold.

Et af de første mange højdepunkter kom i kampen, før Aalborg begyndte at trække fra, da Aron Palmarsson med det dunder af en underhånd og via overliggeren scorede til 3-2.

Tempoet og intensiteten var høj, men måske var Jesper Nielsen en smule overtændt til opgøret. Han fik i hvert fald hurtigt marchordre af dommerne, da han modtog et rødt kort allerede efter seks minutters spil for en tackling i ansigtet på en af Skanderborg Aarhus' bagspillere.

Det slog absolut ikke Aalborg Håndbold ud, at de mistede en vigtig forsvarsspiller tidligt i opgøret, for Skanderborg smed boldene væk, fik ikke afsluttet deres angreb ordentligt, og det gav hjemmeholdet gode betingelser for at score mange mål i kontra- og andenfasen.

Det viste sig meget godt ved, at Aalborg scorede deres 11. mål allerede før, der var spillet 13 minutter.

Det målglade hold fortsatte, og det var sådan set samtlige spillere, der bød ind, men især Sebastian Barthold havde godt gang i afslutningsarmen i kontraen, fra fløjen og på straffekast.

Han sluttede første halvleg med hele otte mål, men Aalborg havde da også formået at score vanvittige 25 mål, da de gik til pause efter de første 30 minutter af håndboldkampen.

Kampfakta Aalborg Håndbold - Skanderborg Aarhus 38-26 Stillinger undervejs: 5-2, 10-7, 15-7, 21-9, (25-11). 28-14, 31-17, 35-21, 36-24, 37-26. Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 10, Lukas Sandell 5, Rene Antonsen 5, Nikolaj Læsø 4, Kristian Bjørnsen 3, Henrik Møllgaard 3, Aron Palmarsson 2, Benjamin Jakobsen 2, Felix Claar 1, Andreas Holst 1, Buster Juul 1, Christian Termansen 1. Topscorer, Skanderborg: Morten Hempel Jensen 5. Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter. Skanderborg Aarhus 2x2 minutter. Diskvalifikation: Jesper Nielsen, Aalborg. VIS MERE

Anden halvleg startede ikke helt i samme hæsblæsende måltempo, men ikke desto mindre fortsatte den norske målmaskine Sebastian Barthold, og fire minutter inde i anden halvleg stod han noteret for 10 scoringer i opgøret.

På trods af det, var Skanderborg Aarhus faktisk i teten de første ti minutter efter pausen, hvor både Aalborgs defensiv og offensiv var faldet i niveau. Der skulle dog meget til, før der kom spænding i opgøret, for hjemmeholdet var foran med 29-17 med 20 minutter igen.

Ved stillingen 31-17 med 17 minutter igen, var Stefan Madsen vist ret godt tilfreds med det, han havde set fra sine startere, for her blev der roteret på begge fløje, hvor Samuelsson erstattede Bjørnsen, og Buster Juul erstattede Barthold, imens den unge Christian Termansen fik chancen på højre back frem for Lukas Sandell.

Venstrebacken Andreas Holst, der godt kunne savne spilletid i Aalborg-trøjen, fik også lov til at se banen til jubelbrøl fra tilskuerne med lidt under et kvarters spilletid resterende.

Selvom udeholdet pyntede på det til sidst, kørte Aalborg Håndbold sikkert en af de spillemæssigt flotteste sejre i sæsonen hjem, og nu kan de se frem til en velfortjent pause på 11 dage, før de møder Lemvig-Thyborøn i HTH Herreligaen.

Der er derudover store kampe i vente for aalborgenserne, da om to uger spiller Final4 i Santander Cup, hvor de i semifinalen møder Mors-Thy.