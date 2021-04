Se billederne: Blackhawks vinder tæt pokalfinale i Brønderslev

FLOORBALL:Frederikshavn Blackhawks er pokalmestre. Det står klart, efter vendelboerne søndag vandt pokalfinalen for floorballherrer.

En dramatisk afslutning faldt til nordjydernes side mod Hvidovre Attack, der måtte se sig slået i de allersidste minutter af finaleopgøret.

Frederikshavnerne startede flyvende i kampen, hvor de foruden en tidlig føring på 3-0 også brændte to straffeslag i første periode. Det kunne altså have gået meget mere i nordjydernes retning end de fire mål, som de sikrede inden anden periode.

Det blev dog de første 20 minutter, der viste sig som de bedste for Blackhawks.

Resten af kampen havde de nemlig store problemer med at finde målet. Det blev således kun til et enkelt mål i anden periode, mens tredje periode sendte Hvidovre tæt på et comeback.

Frederikshavn Blackhawks - Hvidovre 7-4 Periodecifre: 4-1, 1-2, 2-1 Mål: 1-0 Niklas Andersen (1. minut), 2-0 Kasper Kajgaard (9. minut), 3-0 Frederik Nielsen (10. minut), 3-1 Zimon Madsen (17. minut), 4-1 Dennis Torp (19. minut), 5-1 Nicolai Flyvholm (21. minut), 5-2 Kenneth Danielsen (28. minut), 5-3 Mathias Hørby (39. minut), 5-4 Frederik Kobberup (46. minut), 6-4 Jonas Nordheim (selvmål, 60. minut), 7-4 Nicolai Flyvholm (60. minut) Udvisninger: Frederikshavn 2x2 minutter, Hvidovre 1x5 minutter VIS MERE

Med syv minutter tilbage udlignede sjællænderne også. Men målet blev annulleret, da bolden angiveligt blev sparket i mål. Dermed holdt Frederikshavn Blackhawks den spinkle føring ind mod pokalfinalens afslutning.

Selvom frederikshavnerne ikke kunne finde målet selv gennem det meste af kampen, formåede de alligevel at lukke opgøret. Først faldt et selvmål i sidste minut, hvorefter Blackhawks selv gjorde det til 7-4.

Dermed er Frederikshavn Blackhawks igen pokalmestre. De vandt senest landspokalen i 2019.