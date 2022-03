Se billederne: Bo Zinck blev sænket i sin debutkamp

FODBOLD:Der var lagt op til en stor fodboldaften i Thisted, da 2. divisionsholdet tog imod Skive IK i forårsdebuten. Sponsorloungen var fyldt til bristepunktet, mens de altid forventningsfulde thyboer i stor stil havde fundet vej til Lerpyttervej på trods af det råkolde forårsvejr, som dannede rammen om kampen.

Selvom det næsten var fire måneder siden nordvestjyderne senest havde været i aktion, så var der en ting, som overskyggede, at fodbolden var begyndt at rulle igen.

Thisted FC havde i vinterpausen fyret Bo Thomsen og hentet en gammel, succesfuld kending til klubben. Bo Zinck var hentet tilbage til Thisted, som han stod i spidsen for i i to år frem til 2017.

Men det blev ikke til det storslåede comeback, som thyboerne og Bo Zinck drømte om, da gæsterne hjemtog en 1-0-sejr.

Thisted FC havde det svært mod Skive, som bragte sig foran 1-0 efter 10 minutter. Hjemmeholdets højre forsvarsside blev spillet tynde, og så var det bare en formsag for Mathias Gertsen at prikke bolden forbi Andreas Raahauge i Thisted-målet.

Skives Mathias Gertsen afgjorde kampen efter bare 10 minutter, da han udplacerede Thisted-målmanden Andreas Raahauge. Foto: Torben Hansen

Værterne tog herefter kontrollen på bolden og fik to gange fundet vejen til netmaskerne, men begge gange fløjtede kampens dommer for offside med store udbrud til følge for personer med tilhørsforhold til Thisted FC.

Efter en halv time kom udeholdets Mostafa Maarouf frem til et stort tilbud, da han tacklede sig igennem hjemmeholdets forsvar og kunne finde sig en position lige foran Thisteds målmand. Men Andreas Raahauge fik afvist skuddet på bedste Manuel Neuer manér ved at storme ud mod afslutningen.

Kort før pausen var Mathias Gertsen ved at gøre sig til dobbelt målscorer. Skive-spilleren lavede et dårligt indlæg, som var langt fra at finde en modstander, men bolden var til gengæld tæt på at finde målnettet, da den sejlede ned mod bagerste opstander og tog et heldigt udspring set med Thisted-briller.

Thisted FC - Skive IK 0- (0-1) Mål: 0-1 Mathias Gertsen (10. minut) Startopstilling TFC (4-4-2): Andreas Raahauge - Laus Nielsen (Mathias Myrthue, 81. minut) , Jeppe Svenningsen, Laurits Bust Sørensen, Emil Lagergaard (Mathias Andersen, 81. minut) - Frederiks Sloth, Asger Bust Sørensen, Gloire Rutikanga (Mads Stefansen, 57. minut), Antonio Jose Bustamente - Yao Dieudonne, Mikkel Agger Advarsler: Sebastian Denius (39. minut), Gloire Rutikanga (45. minut), Mikkel Agger (76. minut), Mathias Gertsen (81. minut) Tilskuere: 452 VIS MERE

Hjemmeholdet havde svært ved at kreere det helt store lige efter pausen. Yao Dieudonne og Frederik Sloth var hver især tættest på, men fik ikke for alvor udfordret Anders Nørgaard i Skives mål.

Thisted forsøgte i slutfasen at presse på, men problemerne med at skabe den afgørende mulighed fortsatte gennem hele anden halvdel af kampen. Bortset fra et par nærgående dødbolde fik værterne ikke skabt noget nævneværdigt.

Thisteds farlige angrebsduo Yao Dieudonne og Mikkel Agger, der tilsammen har scoret 19 mål i 2. division, havde det svært mod Skive. Foto: Torben Hansen

Med nederlaget i Bo Zincks debutkamp ser mulighederne for oprykning til 1. division nu pludselig særdeles vanskeligt ud.

Thisted har fem point op til Hillerød på andenpladsen med fire kampe igen, men sjællænderne har også en kamp i baghånden.