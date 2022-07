Se billederne: Byens helt bliver hyldet i Glyngøre

GLYNGØRE:En kæmpe folkemængde er mødt op for at hilse vinderen af Tour de France Jonas Vingegaard velkommen hjem til Glyngøre.

Den klejne thybo kørte gennem byen i sin sølvgrå Volvo, der var nødt til at køre langsommere, end Vingegaard gjorde op af det franske bjerg Hautacam under årets Tour de France. Gennem byen stod folk forventningsfulde som sild i en tønde med telefonerne fremme for at få et lille kig af verdensstjernen.

Jonas Vingegaard var tydeligt glad for det store fremmøde, hvor flere fik flere hilsner, smil og high-fives ud af vinduet på bilen.

Den sølvgrå Volvo fik eskorte af en stor, lokal cykel-kortege gennem Glyngøre. Paraden var selvsagt klædt i gul til lejligheden.

Tour-vinderen havde også tid til at komme ud af bilen midt på ruten. Her besøgte han byens plejecenter, hvor byens ældre borgere fik lov til at ønske thyboen tillykke.

Fra plejehjemmet går turen mod byens stadion, hvor han vil blive hyldet på scenen.

Politiet estimerer, at minimum 20.000 er mødt op i Glyngøre for at fejre Vingegaard.

Vingegaard i Glyngøre