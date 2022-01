Se billederne: En næsten skadesfri AaB-trup kom på græs

FODBOLD:For første gang i 2022 fik AaB's superligaspillere lov til at røre bolden, da kunstgræsbanen i Gistrup torsdag formiddag var rammen om årets første ordinære træning.

Dermed fik Lucas Andersen også lov at trække i fodboldstøvlerne igen, efter at han de seneste syv måneder har genoptrænet ovenpå en knæoperation. Anføreren indgik dog ikke i træningen med holdkammeraterne, men trænede for sig selv under opsyn af fysioterapeuterne Morten Skjoldager og Simon Enevoldsen.

Det samme var tilfældet for Daniel Granli, der blev holdt ude af efterårets sidste tre kampe af en ankelskade.

AaB træner på kunstgræsbanen i Gistrup den næste uges tid, inden der efter planen venter 11 dages træningslejr på Malta.

