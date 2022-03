Se billederne: Sådan blev Eriksen modtaget i Parken

DANMARK:Fodboldstjernen Christian Eriksen blev mødt med massive klapsalver, da han trådte på ind på græstæppet i Parken for første gang siden sit hjertestop.

Foruden klapsalver blev han af de danske fans blandt andet mødt med et stort banner med teksten: "Velkommen tilbage, Christian".

Også de serbiske fans havde en hilsen til Eriksen."Welcome home Eriksen" stod der på et banner, som udeholdets fans havde taget med på stadion.

Sidste år faldt Christian Eriksen død om med hjertestop på selv samme stadion en sommeraften 12. juni sidste år. Det var i en kamp mod Finland og var den første kamp i EM slutrunden, hvor herrelandsholdet senere spillede sig i semifinalen.

I aften gælder det en venskabskamp mod Serbien, hvor herrelandsholdet skal pudse formen af inden VM slutrunden i Qatar, der bliver spiller til november og december i år.

Det er første gang, at Christian Eriksen er i landsholdets startopstilling siden den juniaften i fjor. Den nuværende Brentford-spiller bærer anførerbindet i dagens anledning.

Christian Eriksen fik også en pokal som et symbol på, at han har spillet over 100 kampe for landsholdet. Tirsdag aftens kamp mod Serbien er hans 111 landskamp i karrieren.

Kærlighed mod Christian Eriksen