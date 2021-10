Se billederne: Fortuna-hattrick gør ondt værre for pointløse AaB i lokalopgør

FODBOLD:Fortuna Hjørring kunne gå fra kampen med endnu en sejr i bagagen, da klubben besejrede AaB ude med hele 5-0, mens aalborgenserne modsat forsatte sin kedelige stime uden hverken point eller sejre i sæsonen.

Efter en længere landsholdspause blev der igen fløjtet op til kamp på Hornevej, da AaB fik besøg af Fortuna Hjørring i Gjensidige Kvindeliga. Dermed var der dømt nordjysk lokalopgør mellem et af ligaens tophold og ligaens absolutte bundhold.

Aalborgenserne lignede ikke et hold, der havde nul point i begyndelsen af kampen. AaB-kvinderne formåede at komme ud fra start med et højt pres, der holdt topholdet Fortuna nede på sin egen banehalvdel.

Udeholdet formåede dog hurtigt at genfinde sine vante takter og pressede straks hjemmeholdet tilbage, hvilket medførte flere skud på mål og diverse dødbolde. Olivia Holdt blev kampens første målscorer, da hun sendte bolden i nettet til 1-0 for hjørringenserne efter 10 minutters spil.

Selvom det var Fortuna Hjørring, der kom frem til de fleste og største muligheder, så var det ikke fordi, udeholdet dominerede hele første halvleg. AaB-kvinderne havde en hel anden energi end hidtil, og derfor lykkedes man med at få presset Ligaens andenplads på fysikken.

Efter 22 minutter var det AaB's målmand Line Andersen, der kom i fokus, da hun leverede en stor redning på et skud af netop målscoreren til 1-0, Olivia Holdt, der sammen med Emma Snerle havde slået kontra forbi hjemmeholdets forsvar.

De mange skud og chancer, som hjørringenserne diskede op med, blev for meget for aalborgenserne, der ikke fik stoppede Clare Wheeler i tide, før hun fik scoret til 2-0 for Fortuna Hjørring.

Olivia Holt var også et navn, som gik igen, og hun formåede kort før pausefløjtet at score sit andet mål i kampen og dermed bringe hjørringenserne foran med 3-0 til pausen.

Hjørring-kvinderne startede, hvor de slap inden pausen og bragte sig foran med 4-0 efter blot 10 minutter, da Emma Snerle fandt vej til målet og denne gang selv fik indkasseret et mål i denne omgang.

Med en føring på 4-0 begyndte udeholdet at gå ned i kadence, hvilket også var tilfældet hos hjemmeholdet, der så noget mere opgivende ud i anden halvleg. Det blev ikke til de helt store chancer, og kampen skulle helt hen til det 82. minut, før der igen for alvor skete noget.

Det var endnu en gang Olivia Holdt, der var på pletten for hjørringenserne, da hun scorede til 5-0, og samtidig leverede sit første hattrick i karrieren.

Dermed bibeholdt Fortuna Hjørring sin anden plads lige bagved HB Køge, mens AaB stadig har 0 point.

Den tredobbelte målscorer Olivia Holdt var en særlig glad Fortuna-spiller, der forlod banan på Hornevej.

- Det var super fedt at scorer tre mål i dag. Det var min første hattrick i karrieren, så det var lidt vildt. Jeg vil dog gerne give noget kredit til mine holdkammerater, selvom jeg blev noteret for tre af målene, så var det en holdindsats, lyder det fra kampens topscorer.

Modsat var det nogle triste AaB-spillere, der endnu en gang måtte se sig besejret. Anfører Emma Nøddelund anerkender den svære situation, som klubben befinder sig i, men hun forklarer dog også, hvordan truppen bibeholder sin motivation.

- Det er rigtig hårdt, men vi er nødt til at tro på det. Vi bruger trods alt en masse timer herude, så vi går ind og tror på, at vi kan point i hver kamp.

- Vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan i de sidste kampe for at hente noget selvtillid, da vi skal bruge det til resten af sæsonen og i den kommende, siger AaB-anføreren.

AaB - Fortuna Hjørring Mål: 0-1 Olivia Holdt (11. minut), 0-2 Clare Wheeler (24. minut), 0-3 Olivia Holdt (45. minut), 0-4 Emma Snerle (55. minut), 0-5 Olivia Holdt (82. minut) Advarsler: Lauren Michele Harkes (19. minut), Alex Huynh (42. minut), Linea Jørgensen (73. minut) AaB's opstilling (4-2-3-1): Line Andersen - Cille Bundgaard Holst, Emma Nøddelund, Lauren Michele Harkes (Karoline Petersen 46. minut), Amandine Pierre-Louis (Camilla Rishøj Carlsen 65. minut) - Julie Haugaard, Sofie Lybæk - Pernille Skrydstrup Pedersen (Georgia Wilson 82. minut), Benedicte Moss, Ulrikke Linde (Linea Lundbo Jørgensen 65. minut) - Nicole Robertson (Frida Vang Sørensen 46.minut) Fortuna's opstilling (3-4-3): Line Johansen - Alex Huynh (Angela Rachael Beard 46. minut), Janelle Cordia, Laura Frank (Maria Mihaela Ficzay 46. minut) - Florentina Olar, Caroline Olesen, Clare Wheeler, Rebekka Frederiksen (Asii Berthelsen 79. minut) - Olivia Holdt (Anna Brøcher Madsen 84. minut), Emma Snerle, Mathilde Carstensen (Maja Merete Hagemann 78. minut)