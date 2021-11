Se billederne: Fortuna Hjørring sluttede med manér

FODBOLD:Fortuna Hjørring rundede søndag grundspillet i Gjensidige Kvindeligaen af på overbevisende facon.

Hjemme i Hjørring blev Brøndby slået med 4-1.

- Det var en kamp, der bølgede lidt frem og tilbage. Vi startede som lyn og torden og fik også et hurtigt mål, men derefter begyndte vi at stresse lidt for meget, og vi havde ikke kampen under kontrol.

- I pausen havde vi en god snak om, at vi skulle holde os til de ting, vi havde aftalt. Det gjorde vi, og selv om de fik en hurtig udligning, reagerede vi rigtig godt på det, og derfra var vi næsten i fuld kontrol. Man kan ikke holde Brøndby fra chancer, men vi var bedst på bolden og skarpest i felterne, og det var det, der blev afgørende, konstaterer Fortuna Hjørring-træner Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring - Brøndby 4-1 (1-0) Mål: 1-0 Karoline Olesen (5. minut). 1-1 Malou Rylov (49. minut). 2-1 Olivia Holdt (50. minut). 3-1 Emma Strøm Snerle (66. minut). 4-1 Emma Strøm Snerle (72. minut) Tilskuere: 216 VIS MERE

Sejren betyder, at vendelboerne går ind i slutspillet med otte point ned til søndagens modstandere på tredjepladsen. Vinder HB Køge søndag aften over FC Nordsjælland, vil der omvendt være syv point op til førstepladsen. I slutspillet mødes de seks hold både ude og hjemme.

- Den her sejr betyder meget, for nu kan vi kigge opad. Jeg håber, at Nordsjælland kan drille Køge, for det ville være en virkelig fed motivation at gå ind til slutspillet og kunne afgøre det selv.

- Under alle omstændigheder tror jeg på, at vi kan fange dem, for jeg nægter at tro på, at Køge kan fortsætte med at gøre rent bord, når man tænker på, hvor mange kampe de kun har vundet med et mål. Det kræver selvfølgelig, at vi selv gør vores arbejde.

- Jeg synes dog også, at vi har set gode ud den sidste måned. Jo flere kampe, vi har spillet med vores nye hold, jo bedre er det blevet, siger Brian Sørensen.

Det er dog ikke kun mesterskabet, der er på spil for Fortuna Hjørring, der efter et års fravær også gerne skal tilbage i Champions League.

- Strukturen er heldigvis sådan, at der er lige store chancer for at nå gruppespillet, om man bliver nummet et eller to. Den friplads HB Køge fik sidste år på grund af, at Barcelona vandt Champions League, ser ud til at gå til Italien i år, så man skal igennem to runder, hvor der er 40-50 procents chance for at få hold, hvor vi har gode chancer., siger Brian Sørensen.