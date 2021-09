Se billederne: Fortuna Hjørring smed point for første gang

FODBOLD: For første gang i denne sæson satte Fortuna Hjørrings fodboldkvinder søndag point til i Gjensidige Kvindeligaen.

Efter fire sejre på stribe måtte vendelboerne skuffende nøjes med 0-0 i hjemmekampen mod Kolding, der før søndagens kamp ellers kun havde hentet tre point i sæsonens første tre kampe.

Fortuna Hjørring - Kolding 0-0 (0-0) Fortuna Hjørrings opstilling (3-4-3): Adelaide Gay - Maria Mihaela Ficzay, Laura Frank, Angela Beard - Janelle Cordia (Karoline Olesen, 60. minut), Clare May Wheeler, Sofie Lundgaard (Asii Berthelsen, 90. minut), Florentina Olar - Mathilde Carstens (Indiah-Paige Riley, 60. minut), Emma Snerle, Olivia Møller Holdt Tilskuere: 236 VIS MERE

Med pointtabet mistede Fortuna Hjørring et skridt i forhold til de forsvarende mestre HB Køge, der nu er ene om at have maksimumpoint efter de første fem spillerunder.