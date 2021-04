Se billederne: Fortuna taber første slutspilskamp

FODBOLD:Fortuna Hjørring åbnede forårssæsonen og mesterskabsslutspillet med en hjemmekamp mod slutspillets førerhold, HB Køge, lørdag eftermiddag.

Niclas Hougaards hold røg tidligere på året ud mod FC Barcelona i Champions League-turneringen, og et af dagens mandskaber kan meget vel være at finde i lige præcis dén turnering i næste sæson.

Det kan meget vel blive HB Køge, der bliver den danske deltager i turneringen, for de vandt kampen i Hjørring med 2-1.

Du kan se mange flere billeder fra opgøret nederst i artiklen.

Fortuna Hjørring mødte lørdag HB Køge i første runde af slutspillet i Gjensidige Kvindeligaen.

Efter lidt mindre end en halv times spil gjorde gæsternes Stephanie Ribeiro det til 1-0 efter regulært klumpspil, der opstod som følge af fejlgivne clearinger.

Midtsjællænderne pressede undertiden gevaldigt på, og der skulle flere aktioner fra Fortuna-forsvaret i sidste øjeblik til, for at bolden ikke skulle passere målstregen for anden gang i den første halvleg.

Fire minutter i anden halvleg svarede hjemmeholdet dog igen.

Det kunne ligne, at Fortuna Hjørring var slået op på omtrent samme side i opskriftsbogen på et mål.

En bold tilfaldt Olivia Møller Holdt, som kom frem til en åben mulighed ikke langt fra HB Køge-målet. Hun skulle ikke bruge megen betænkningstid, førend bolden ramte netmaskerne.

Emma Snerle havde muligheden for at bringe Fortuna Hjørring foran, eftersom der var begået et straffespark, og hun var blevet udpeget som skytte.

Men afslutningen sad til højre for målet, og HB Køges målvogter, Kaylan Marckese, kunne uden problemer gribe skuddet uden megen kraft med begge sine hænder.

Et minut senere skulle gæsterne så udnytte en kontrachance.

Efter 80 minutters spil bragte Kyra Cacusa gæsterne foran, da Line Johansen i Fortuna-målet gav en ripost væk.

Efter 95 minutter var det hele så forbi. Fortuna Hjørring taber den første kamp i mesterskabsspillet, mens HB Køge tager et vigtigt skridt mod de øverste to pladser, der er lig med kvalifikation til Champions League-turneringen den kommende sæson.