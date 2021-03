Se billederne: Fortuna ude af Champions League efter stort nederlag

FODBOLD:Fortuna Hjørring er ude af kvindernes Champions League efter et smædeligt nederlag til FC Barcelona. Returopgøret i Hjørring endte med en 5-0-sejr til catalanerne, og da de i forvejen havde vundet 4-0 i Barcelona, gik de videre med stensikre 9-0.

På trods af en næsten frossen bane, lykkedes det FC Barcelona at spille hurtigt og med nøjagtighed - og udeholdet levnede ingen chancer til hjemmeholdet.

Fem grader, en frisk blæst og en knoldet bane. Umiddelbart ikke de mest hensigtsmæssige forudsætninger, hvis formålet er at udøve en tiki-taka-spillestil. Som FC Barcelona jo normalvist gerne ynder.

Med en 4-0-sejr i bagagen fra det indledende opgør, havde catalanerne tilladt sig at spare to af holdets helt store profiler, nemlig Maria Leon og Alexia. Heller ikke Jennifer Hermoso, der nettede tre gange i det omvendte opgør var at finde blandt de startende elleve. Det var dog stadig et stjernebesat mandskab, der dukkede op til kampstart i Hjørring.

Allerede efter to minutters spil tilspillede Olivia Mller Holdt sig et frispark i det venstre frimærke. Kampens første dødbold og en perfekt mulighed til et indadskruet indlæg. Indlægget kom tæt ind under mål, men det lykkedes FCB-målmanden Gemma Font at redde den ud til et hjørnespark, som i sidste ende førte ud i sandet.

Fortuna Hjørring spillede onsdag returopgør på hjemmebane mod mægtige FC Barcelona i fodboldkvindernes Champions League. Foto Lars Pauli

Fortuna - Barcelona Mål: 0-1 Aitana Bonmati (36. minut), 0-2 Aitana Bonmati (49. minut), 0-3 Mariona Caldentey (55. minut), 0-4 Asisat Oshoala (78. minut) Advarsler: Ingen Opstilling Fortuna (5-4-1): Johansen - Folds (Frederiksen, 63. minut), Bruce (Frank, 63. minut), Thomsen, Garnier, Thrige (Hammer, 75. minut) - Holdt, Lundgaard (Bertelsen, 75. minut), Ochoa, Riley - Snerle (Timmermann, 68. minut) Dommer: Lorraine Watson (Skotland) VIS MERE

De efterfølgende minutter stod overvejende i udeholdets tegn, der på trods af banens beskaffenhed, formåede at køre bolden flot rundt. Fortuna-mandskabet var dog kompakte, men enkelte muligheder opstod, da schweiziske Ana-Maria Crnogorcevic og norske Caroline Graham Hansen ad flere omgange kombinerede sig forbi.

Efter 20 minutter var Fortuna-cheftræner Niclas Hougaards målsætning om at holde udeholdet fra fadet lykkedes. Men catalanernes Mariona Caldentey burde nok have sendt Barcelona foran for første gang i kampen, da hun havde en ganske fri mulighed omkring straffesparkspletten. Hun gik dog fejl af bolden, og så kunne ærgrelsen hos hende høres helt oppe på pressesæderne på Nord Energi Arena.

Som om, den kolde martsblæst ikke var barske forhold nok, så begyndte det imidlertid også at sne undervejs i første halvleg.

Få minutter efter den store chance til Mariona Caldentey, kom Barcelona-wingen, Caroline Graham Hansen, frem til en stor mulighed, men hjemmeholdets målmand, fik pareret bolden ud bag mållinjen til hjørnespark.

Et massivt spilovertag til FC Barcelona gav endelig pote. Helt fortjent blev Atianna Bonmati blev sat i scene, da hun modtog et indlæg fra den schweiziske back Ana-Maria Crnogorcevic. Bonmati svarede igen på den flotte indbydelse med at sende bolden resolut i nettet, og efter lidt klumpspil i feltet, havde målmand Line Johansen ingen chance. 1-0 til udeholdet.

Kort inden pausen, var udeholdets Caroline Graham Hansen igen tæt på, da hun ramte stolpen med sin afslutning tværs over feltet. Dén chance var det sidste, som skete i første halvleg.

Momentum fortsatte for FC Barcelona i anden halvleg, og efter tre minutter af denne var der endnu engang gevinst. Det var ligeledes Aitana Bonmati, der luftede netmaskerne, da hun trykkede en inderside mod højre side af Fortuna-målet. 2-0 til catalanerne.

Ondt blev til værre, da et straffespark blev begået af Fortuna Hjørring og retmæssigt tildelt til FC Barcelona. Mariona Caldentey, der ellers ikke havde haft heldet med sig indtil videre i kampen, omsatte straffesparket til et mål. I målet havde Line Johansen ellers valgt den rigtige side - den højre - men skuddet blev sendt afsted med en sådan hastighed, at det ikke stod til at redde. Og så var Fortuna Hjørring bagud med 0-3.

Det så dog ud ikke, som om, FC Barcelona havde tænkt sig at sænke tempoet på trods af en sammenlagt føring på 7-0. En massiv boldbesiddelse og et konstant angrebsflow, banede vejen for adskillige muligheder.

Asisat Oshoala blev sendt i dybden, og den nigerianske angriber havde kun øjnene rettet mod målet. Samtidig fulgte bolden godt med farten. Snart var hun alene med Line Johansen, som var chanceløs i målet. En føring på i alt 8-0 var nu en realitet, men catalanerne var ligeglade og jagtede endnu et mål.

Det skulle også blive 5-0 til FC Barcelona. En bold faldt ned i feltet til Marta Torrejon, som satte bolden midt i målet.

Flere mål kom der ikke, og så kunne kampens dommer, Lorraine Watson, fløjte for sidste gang i kampen.

