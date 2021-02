Se billederne fra Pirates' sejr: Ni scoringer, slagsmål og sen afgørelse

ISHOCKEY:Tirsdag aften løb spillerne fra Aalborg Pirates og SønderjyskE på isen til et topopgør i Metal Ligaen. Det blev en underholdende affære, hvor det aalborgensiske hjemmehold endte med at vinde 5-4 i de sidste minutter af kampen.

Pirates dominerede i store dele af kampen, hvilket også kunne aflæses i skudstatistikken, som endte 37-24 i hjemmeholdets favør.

Aalborg Pirates mødte tirsdag aften SønderjyskE i Metal Ligaen. Foto: Torben Hansen

Kampfakta Periodecifre: 1-1, 3-1, 1-2 Mål: 1-0 Nikolaj Carstensen (04.43), 1-1 Kasper Diedrichsen (09.13), 1-2 Cameron Brown (21.34), 2-2 Martin Lefebvre (29.40), 3-2 Pierre Olivier-Morin (33.10), 4-2 Pierre Olivier-Morin (33.49), 4-3 Mikkel Jensen (43.21), 4-4 Emil Bejmo (45.01), 5-4 Mikkel Højbjerg (56.17) Udvisninger: Aalborg 8, SønderjyskE 8 VIS MERE

Allerede 40 sekunder inde i kampens første periode opstod en stor mulighed til hjemmeholdets Julian Jakobsen. SønderjyskEs målmand, Patrick Galbraith, fremtvang dog en storartet redning.

Intensiteten forblev i spillet, men efter fem minutters spil i første periode opstod det første spilstop, da udeholdets Anders Førster blev skadet i et hændeligt uheld, hvor han gled ind i banden, og som følge heraf blev liggende på isen.

Kort efter kom det første mål til Aalborg Pirates, som blev godkendt efter en gennemgang fra dommerparret. Nikolaj Carstensen besluttede sig for at skyde mål. Skuddet blev afrettet af en SønderjyskE-spiller, og så var piraterne på sejrskurs.

Hjemmeholdet dominerende overvejende i første periode, men stik imod spil og chancer, lykkedes det SønderjyskE at udligne ni minutter inde i perioden.

SønderjyskE fik den bedst tænkelige start på anden periode. 84 sekunder, efter at pucken blev sat i gang, sendte Cameron Brown de sønderjyske gæster foran for første gang i kampen, der ikke blev stoppet i sit løb mod mål. Således opstod en fri mulighed, der klogeligt blev omsat til et mål.

Knap ti minutter efter udlignede hjemmeholdet til 2-2, da Pirates-målmanden, George Sørensen, assisterede den nykårede spiller for aalborgenserne i januar måned, Martin Lefebvre, som roterede rundt om sig selv. Det afledte to SønderjyskE-spillere foruden Patrick Galbraith i målet.

Hjemmeholdet endte sågar med at sikre sig føringen, da Pierre-Olivier Morin fik sendt pucken i nettet efter en anelse tumult lige ud for SønderjyskE's mål, der efter fejlslagne clearinger ikke fik bugseret pucken væk i tide.

Efter lidt mindre end et halvt minuts effektivt spil stod Morin igen klar. Thomas Spelling blev noteret for en assist til 4-2, da han snød Patrick Galbraith i målet, og så stod Morin fri ved bageste stolpe. En gylden chance for canadieren, der ikke skulle bruge den store betænkningstid, førend føringen blev yderligere forøget.

Kort før pause var det ikke mål, men et regulært slagsmål, vi fik at se.

Julian Jakobsen indtrådte i en sen duel med SønderjyskE-keeper, Patrick Galbraith, som gengældte episoden med et slag den anden vej. Derefter udbrød klammeri mellem de to holds spillere, og Victor Panelin-Borg, der egentlig var på vej ud af banen, kom på andre tanker og tildelte i stedet udeholdets keeper endnu et slag. Udfaldet på slagsmålet endte rimelig solidarisk. Fire udvisninger - to til hvert hold.

Akkurat som i anden periode, tilfaldt det første mål i tredje periode gæsterne fra SønderjyskE. Mads Eller skøjtede ned bag Aalborg-målet, hvorfra han belejligt kunne assistere Mikkel Jensen, der sendte pucken resolut i nettet.

SønderjyskE bragte balance i regnskabet med en udligning til 4-4, blot to minutter efter reduceringen til 4-3. En parering fra George Sørensen var ikke nok til at afværge et farligt angreb fra gæsterne. Riposten opsnusede Emil Bejmo, som listede pucken forbi den på isen liggende Aalborg-målvogter.

I de døende minutter kunne Mikkel Højbjerg så bringe hjemmeholdet foran i powerplay, da Mads Eller blev udvist for slashing.