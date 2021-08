Se billederne fra premieren: Nykåret nordjysk DM-triumfator vil også have guld med Vendsyssel

BADMINTON: Tirsdag aften kunne Vendsyssel Elite Badminton skyde sæsonpremieren i gang med en sejr, da de på hjemmebane i Arena Nord i Frederikshavn mødte de to forrige sæsoners sølvmedaljevindere fra Værløse og storsejrede 7-2.

Sidst de to hold stod overfor hinanden var for to måneder siden i DM-semifinalen, hvor Værløse vandt hele 5-1. Derfor var Vendsyssel opsat på at bevise noget og få revanche.

- Det er klart, at det var et stempel, som vi gerne ville have rystet af os, så det gav helt klart noget motivation, erkender Victor Svendsen.

Forud for kampen havde klubben allerede meldt ud, at man måtte undvære Beiwen Zhang, der havde en sprængt akillessene, samt Mathias Christiansen, der er blevet opereret i foden.

Jan Ø Jørgensens karrierestop og nye job som assistenttræner betyder, at den nykårede danske mester i herresingle, Victor Svendsen, er rykket op som 1. herresingle, mens Magnus Johannesen er ny 2. herresingle.

Victor Svendsen mødte Rasmus Messerschmidt i en rematch fra DM-finalen. Det blev igen til en nordjysk sejr i to sæt - denne gang endnu mere overbevisende. Svendsen lagde hårdt ud med at vinde første sæt 21-10, og i andet sæt sejrede han 21-17 efter en noget mere jævnbyrdig forestilling, hvor han dog var i fuld kontrol.

44





















































































Vendsyssel Elite Badminton vandt med hele 7-2 over Værløse. Foto: Lars Pauli.

Selvom det ikke er mere end halvanden uge siden, at Victor Svendsen deltog ved DM og vandt, er hjørringenseren fortsat skarp og har store forventninger til Vendsyssel Elite Badmintons sæson.

- Jeg synes, vi har et stærkt hold. Første delmål er, at vi skal spille os i en position, hvor vi går i semifinalen, og så er alt åbent derefter. Men jeg regner stærkt med, at vi skal spille med om guldet i år, og det synes jeg også, vi har holdet til. Så det er da et mål, jeg tænker vi alle er indforstået med, konstaterer han.

Men til en titel som dansk singlemester hører også visse forventninger, hvilket Victor Svendsen er indforstået med. Dog fokuserer han på de positive ting, der følger med.

- Det er altid dejligt at vinde badmintonkampe og vinde sådan en titel. Det gør, at jeg har en masse selvtillid og tro på tingene, pointerer han.

Victor Svendsens nye rolle som 1. herresingle giver dog et lidt større pres.

- Det betyder, at jeg vil få nogle sværere kampe, samtidig med at jeg får en anden og større rolle, hvor jeg skal være lidt en anfører, der skal vise vejen for holdet.

- Det lægger da helt sikkert et pres, men det er ikke noget, jeg skal bruge ressourcer på at tænke på. Jeg skal bare sørge for at være mig selv, og så er det forhåbentligt nok, understreger han.

Selvom pausen inden sæsonpremieren var en kort en af slagsen, har Victor Svendsen ikke været i tvivl om, at han var klar til premieren.

- Jeg har fået slappet af og genopladet batterierne. Jeg tror mere, det er en fordel end en ulempe, at DM lå så tæt på premieren, da jeg gerne vil arbejde videre på det, jeg præsterede der, fastslår han.

Den unge badmintonspiller blev i øvrigt hyldet inden kampstart af Frederikshavns borgmester, Birgit Hansen (S). Hun havde gaver med til både Victor Svendsen og Vendsyssels anden DM-vinder, Niclas Nøhr.

- Det er altid dejligt at spille på hjemmebane, for der ved man, at man har nogle folk i ryggen, som holder med en. Vi plejer at være gode på hjemmebane, siger Victor Svendsen efter 7-2-sejren over Værløse.

Vendsyssel Elite Badminton spiller igen allerede 26. august, hvor de møder Skovshoved på udebane.