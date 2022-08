Se billederne: Frederikshavn blev nedlagt i dramatisk testkamp

ISHOCKEY:Det blev til et klart nederlag, da Frederikshavn White Hawks med klubbens nye cheftræner Per Hånberg i spidsen tirsdag aften var i kamp for første gang.

Hjemme i Frederikshavn blev høgene besejret med 3-1 af ligakonkurrenterne fra Herning Blue Fox.

Se flere billeder fra kampen nederst i artiklen.

Frederikshavn White Hawks - Herning Blue Fox 1-3 Periodecifre: 0-2, 0-1, 1-0

Mål: 0-1 Andris Dzerins (15.21), 0-2 Brett Perlini (16.35), 0-3 Mads Christensen (34.06), 1-3 Jesper Jensen (59.06)

Udvisninger: Frederikshavn White Hawks 2x2 minutter, 2x5 minutter, Herning Blue Fox 4x2 minutter, 1x5 minutter

Game misconducts: Alexander Bumagin og Radek Cip Frederikshavn White Hawks, Lukas Bang Przemieslo, Herning

Udover at skifte ud på trænerposten har Frederikshavn White Hawks også forynget holdet i sommerpausen. I tirsdagens kamp var nyerhvervelserne Radek Chip, Linus Lundberg, Jesper Dahlroth, Daniel Trkulja, Santeri Suistio, Nikolaj B. Kristensen, Jonas Jakobsen, Jacob Møller Nielsen, Daniel Madsen og Jonas Wilquin i kamp, men de kunne ikke forhindre det forholdsvis klare nederlag.

Herning satte sig på kampen med to mål på halvandet minut i første periodes sidste fjerdedel. Først gjorde Andris Dzerins det til 1-0, før Brett Perlini kort efter fordoblede føringen.

Godt 14 minutter inde i tredje periode blev det også 3-0 til gæsterne takket være Mads Christensens fuldtræffer. Efter en svær første periode for Frederikshavn White Hawks blev chancefordelingen ellers mere lige, som kampen skred frem, men spænding om kampens udfald kom der aldrig.

I stedet gjorde Frederikshavns Alexander Bumagin sig uheldigt bemærket, da han 10 minutter før tid blev sendt tidligt i bad efter en tackling i ryggen på en sagesløs Herning-spiller.

Godt fire minutter før tid fik Frederikshavns Radek Cip og Lukas Bang Przemieslo fra Herning også begge en tidlig badebillet, efter at nogle uoverensstemmelser midt på banen og væk fra pucken endte i et mindre slagsmål.

Midt i udvisningsregnen kom Frederikshavn White Hawks også på måltavlen, men Jesper Jensens scoring 54 sekunder før tid var ikke andet end kosmetik.

Frederikshavn White Hawks skal i kamp igen på fredag, hvor det gælder det nordjyske lokalopgør mod Aalborg Pirates.

